۲۱ درصد از شبکه جمعآوری فاضلاب شهرستان فریدونشهر اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل آبفای استان اصفهان در نشست مشترک با مسئولان شهرستان فریدونشهر گفت: تاسیسات فاضلاب فریدونشهر شامل ۹۷ کیلومتر شبکه جمعآوری و یک تصفیه خانه با ظرفیت تصفیه ۴۵ لیتر در ثانیه است که به دلیل محدودیت منابع مالی و هزینه بالای اجرای آن، سالها به طول انجامیده است.
ناصر اکبری، فریدونشهر را یکی از اولویتهای آبفای استان در حوزه اجرای تاسیسات فاضلاب برشمردو افزود: محدودیت منابع مالی، اجرای کامل تاسیسات فاضلاب از جمله شبکه جمعآوری، دفع و انتقال فاضلاب و احداث تصفیهخانه را با چالش جدی مواجه کرده است.
نماینده مردم چادگان، فریدن، فریدونشهر و بویین و میاندشت در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به ضرورت بهداشتی و زیست محیطی اجرای طرح فاضلاب فریدونشهر گفت: مردم این شهر سالهاست با مشکلات ناشی از دفع سطحی فاضلاب و نفوذ آن به منابع زیرزمینی دست و پنجه نرم میکنند و منتظر احداث تاسیسات فاضلاب هستند.
اسماعیل سیاوشی افزود: به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را به منظور همکاری با شرکت آب و فاضلاب و دیگر دستگاهها برای اجرایی شدن تاسیسات فاضلاب و پیگیری موارد مربوط به تامین بودجه آن اعلام میکنم.
در این نشست حمید رحیمیان فرماندار فریدونشهر نیز گفت: هماهنگی مستمر بین نماینده مجلس، آبفا و دیگر بخشها به منظور تسهیل اجرای طرح فاضلاب فریدونشهر موثر است و فرمانداری هم در این زمینه همکاری لازم را در دستور کار قرار میدهد. در پایان این نشست، به منظور عملیاتی شدن طرح فاضلاب فریدونشهر تصمیمهایی گرفته شد.