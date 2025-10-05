مدیر عامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس گفت: باتوجه به منابع ضعیف آب در فلات مرکزی نیاز به ایجاد زیر ساخت پایدار آب یکی از الزامات مهم تلقی و احساس می‌شد و امروز ما ظرفیت ۱۴۰ میلیون متر مکعب آب را توانستیم در فلات مرکزی داشته باشیم و مسیر توسعه را در معادن هم داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان انصاری مدیر عامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: این پروژه در واقع مصادق عینی تحقق شعار سال، سرمایه گذاری برای تولید است، سرمایه گذاری که بر توان داخلی، بومی سازی فناوری و در مسیر توسعه اقتصادی و پایدارسازی صنایع تولید صنایع غیر نفتی است.

مدیر عامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس تصریح کرد: با ظرفیت ۷۰ میلیون متر مکعب در سال، توسط شرکت مهندسی توسعه آب احداث شده است. این مجموعه با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۲۰۳ میلیون یورو، به علاوه ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و ایجاد ۲۰۰ فرصت شغلی مستقیم و ۴۰۰ فرصت شغلی غیرمستقیم، در فضایی به وسعت ۹ هکتار احداث گردیده که با بهره‌برداری از آن، ظرفیت نمک‌زدایی، به ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب در سال می‌رسد.

انصاری بیان کرد: در حال حاضر حجم سرمایه‌گذاری این طرح عظیم، ۱۳۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است و انتظار می‌رود با اجرای آن، آب پایدار در مناطق مرکزی کشور تامین شود. همچنین این طرح در زمان اجرا حداقل ۴ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد، پروژه‌ای که با هدف تولید روزانه یک میلیون مترمکعب آب شیرین طراحی شده و پتانسیل توسعه تا ظرفیت ۱.۴ میلیون مترمکعب را نیز داراست. این دستاورد، نه تنها بیانگر رشد و بالندگی فناوری‌های بومی در کشور است بلکه پاسخی کارآمد به نیازهای روزافزون جامعه و صنعت ایرانی است.