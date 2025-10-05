مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از پیش‌بینی تولید ۲۰ هزار تن ماهی تا پایان سال جاری در استان خبر داد و گفت: زنجان با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، رتبه نخست تولید ماهی‌های سردآبی در شمال‌غرب کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته مرتضوی، در نیمه نخست سال جاری حدود ۷ هزار تن ماهی در استان تولید شده و برآورد می‌شود در نیمه دوم سال نیز بیش از ۱۳ هزار تن به این میزان افزوده شود.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی شیلات زنجان افزود: علاوه بر تأمین نیاز داخلی، بخشی از تولیدات استان به کشور‌های همسایه صادر می‌شود که نقش مهمی در ارزآوری و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

مرتضوی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد تولید ماهیان سردآبی استان در شهرستان ماهنشان صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر، بیش از ۳ هزار نفر به‌صورت مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند.

مدیر امور شیلات و آبزیان استان همچنین به حرکت این صنعت به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اشاره کرد و اظهار داشت: پرورش ماهی در زنجان به‌سوی استفاده از سیستم‌های مدار بسته و دو منظوره در حال حرکت است؛ این شیوه‌ها ضمن تولید سالم و اقتصادی، سازگار با محیط زیست بوده و موجب صرفه‌جویی تا ۹۵ درصدی در مصرف آب می‌شوند.

وی افزود: در سیستم دو منظوره، آب مصرف‌شده در واحد‌های شیلاتی پس از استفاده، در بخش زراعت مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که این موضوع، گامی مهم در توسعه پایدار شیلات استان به شمار می‌رود.