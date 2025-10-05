به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛فرمانده انتظامی لرستان از مسئولیت‌شناسی بزرگان ایل بختیاری درپیوستن به پویش اجتماعی برچیدن رسم غلط تیراندازی در مراسم عزا و شادی قدردانی کرد

سردار محمدرضا هاشمی فر فرمانده انتظامی استان لرستان به دنبال پیوستن جمعی از بزرگان، ریش‌سفیدان و سران طوایف ایل بختیاری به پویش اجتماعی برچیدن یک رسم غلط، این حرکت آگاهانه را نشانه‌ای از درایت و بصیرت جامعه عشایری برای حفظ امنیت و آرامش عمومی عنوان کرد.

در پیام قدردانی فرمانده انتظامی لرستان، با اشاره به اینکه حرکت پیشگامانه بزرگان و متنفذین ایل بختیاری تعهد عمیق آنان به حفظ نظم و امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی را به اثبات رساند، آمده است: رسم ناپسند تیراندازی که متأسفانه منشأ خسران جانی و مالی برای برخی خانواده‌ها شده، اکنون با درایت و همت شما چهره‌های معتمد، در حال برچیده شدن است و امید است این حرکت مسئولانه، الگویی شایسته برای سایر ایلات ، طوایف و مناطق باشد تا با همکاری بیش از پیش با پلیس، ریشه این رسم غلط برای همیشه خشکانده شده و شاهد برگزاری مراسمی عاری از هرگونه خطر و دلواپسی باشیم.