مدیران حوزه علمیه خراسان و تولیت آستان قدس رضوی در سفر به خراسان شمالی از حوزههای علمیه فاروج، شیروان و بجنورد بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیران حوزه علمیه خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، با هدف بازدید از حوزههای علمیه فاروج، شیروان و بجنورد، و بررسی شرایط، مسائل و دغدغههای حوزویان به خراسان شمالی سفر کردند.
همچنین در جلسه مشترک شورای عالی حوزه و مسئولان ارشد استان، مهمترین مسائل موجود بحث و بررسی شد.
دیدار با مبلغان منتخب، خواهران طلبه و خانوادههای شهدا، از دیگر برنامههای آنان در استان بود.