مجموعه «کهکشان مشاهیر»، فیلم «وینی»، برنامههای «هیچ وقت دیر نیست» و «دکتر سلام»، از شبکههای سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه پویانمایی «کهکشان مشاهیر»، با هدف آشنایی نوجوانان با زندگی و دستاوردهای دانشمندان و بزرگان ایرانزمین، هر روز از شبکه امید پخش میشود.
این مجموعه پویانمایی در سه نوبت ساعتهای ۸:۴۵، ۱۶:۴۵ و ۲۲:۴۵، از این شبکه پخش میشود.
«کهکشان مشاهیر»، با بیانی متفاوت، به روایت زندگینامه و دستاوردهای دانشمندان، اندیشمندان و مشاهیر ایران از دوران کهن تا معاصر میپردازد و تلاش دارد با زبانی ساده و دلنشین، الگوهای موفق علمی و فرهنگی را به نسل نوجوان معرفی کند. هدف از تولید و پخش این مجموعه، تقویت روحیه خودباوری در میان نوجوانان و تأکید بر میراث علمی و فرهنگی ایران در طول تاریخ است.
فیلم سینمایی «وینی»، در گونه درام محصول ژاپن در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
در این فیلم خواهیم دید: در سال ۲۰۰۴ میلادی یک نرم افزار اشتراک گذاری فایلها به نام وینی باعث انقلابی در عصر دیجیتال میشود. سازنده این نرم افزار جوانی نابغه به نام ایسامو کانِکو است. با این حال پس از آن که این نرم افزار توسط عدهای مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، پلیس ژاپن کانکو را به دلیل نقض حق کپی رایت دستگیر میکند. کانکو به مدت ۷ سال در دادگاههای مختلف محکوم میشود. مخالفان او برنامه وینی را یک نرم افزار جاسوسی و تروریستی میدانند و تلاشهای او برای توضیح کاربردهای مفید این نرم افزار بی نتیجه میماند. تنها حامی کانِکو در این مسیر وکیل پر تلاش او دَن توشیمیتسو است. با این حال پس از پیشرفتهای چشمگیر کشورهای دیگر و توسعه دادن ساختههای کنِکو توسط شرکتهای بزرگ، بر همگان مشخص میشود که مرد نابغه چه اهدافی داشته است. کنکو در نهایت تبرئه میشود، اما تنها یک سال بعد، کانکو به دلیل سکته قلبی از دنیا میرود.
برنامه تلویزیونی «هیچ وقت دیر نیست»، این هفته با محوریت موضوع ارتباط میان خانواده و مدرسه، پخش می شود.
این برنامه امروز ساعت ۱۰:۳۰، با حضور حسین مدامی، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزشوپرورش شهر تهران، پخش میشود.
در این گفتوگو که با حضور مدیران مدارس، معلمان و مادران برگزار خواهد شد، بر ضرورت تقویت تعامل میان اولیا و مربیان بهعنوان یکی از ارکان موفقیت تحصیلی دانشآموزان تأکید میشود.
اجرای این برنامه را شعله قهرمانی برعهده دارد و شعار محوری آن «این باور ماست: برای شروع هر کاری، هیچ وقت دیر نیست» است.
برنامه «هیچ وقت دیر نیست»، با هدف ترویج نگاه امیدبخش به یادگیری و نقش مؤثر آموزش در همه مراحل زندگی، از شبکه آموزش پخش میشود.
در قسمت جدید برنامه «دکتر سلام»، تازهترین نکات علمی و کاربردی درباره لبنیات سنتی با حضور یکی از متخصصان برجسته صنایع غذایی بررسی میشود.
در این برنامه وحید مفید، دکترای تخصصی مهندسی صنایع غذایی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه خواهد بود.
این برنامه با اجرای نسیم خوشنودی، امروز ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش و به موضوع مهم «لبنیات سنتی» میپردازد، موضوعی که همواره دغدغه مصرفکنندگان و کارشناسان حوزه سلامت بوده است.