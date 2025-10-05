پخش زنده
رئیس مجلس گفت: از رئیس فدراسیون کشتی که با یک برنامهریزی منظم و خوب، کشتی گیران را پیش از آنکه قهرمان شوند، اول تربیت کردند، تشکر میکنیم؛ در مسیر درست گام گذاشتند و پیش رفتند و امروز هم شاهدیم که برای این افتخارآفرینی، چیزی کم نگذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان آیین تجلیل از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی گفت: خداوند بزرگ را شاکر هستم که امروز ما نمایندگان مردم عزیز ایران توفیق داریم، در جمع خود قهرمانان و پهلوانانی را داشته باشیم که باعث غرور و افتخار ملی ما شدند و نمایندگان مردم، مثل همه مردم عزیزمان، همراه شما در زاگرب و کرواسی بودند و آن لحظهای که شما بر روی تشکها نفس میزدید، این مردم دعا میکردند؛ زمانی که شما بر روی تشک میجنگیدید و گام برمیداشتید، قلبهای آنها برای شما میتپید و شاهد زحمات و عرق غیرت شما بر روی تشکهای مبارزه بودند.
وی افزود: جا دارد از همه مربیان عزیز، فدراسیون و همه دستاندرکارانی که بعد از ۱۱ و ۱۲ سال قهرمانی کشتی آزاد و فرنگی را با ۶ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۵ مدال برنز، پیش از پایان مسابقات، برای کشورمان به ارمغان آوردند تقدیر و تشکر کنم.
آقای قالیباف یادآور شد: این نکته را از باب نگاه سربازی به جوانان عزیز و پهلوانانمان و به برادر عزیزم علیرضا دبیر متذکر شوم که نسل جنگ و بچههای بسیج ما، در همان آغاز جوانی، با سنهایی مثل ۱۷، ۱۸، ۲۰ و ۲۲ سالگی، پا به میدان دفاع مقدس گذاشتند و در برههای از زندگی خود، همه چیزشان را برای ایران عزیز گذاشتند؛ تا هم از سرزمین، جغرافیای ایران، ارزشهای ایران، مکتب قرآن و اهل بیت (ع) دفاع کنند و به غیرت ایرانی و تعهد دینیشان عمل کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنها هم بهعنوان سرباز ایرانی همچون شهیدان باکری، همت، کاظمی، سلیمانی، شوشتری و همه عزیزان گرانقدرمان متعهد شدند و خوشحالیم که امروز شما هم در آغاز جوانی، سربازی کردید، پا به میدان گذاشتید و پرچم پرافتخار ایران را در این روزهای حساس به اهتزاز درآوردید و شما باعث سربلندی مورد احترام همه ملت ایران، استان خود، شهر خود و خانوادههای خود بودید.
وی افزود: از آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی که با یک برنامهریزی منظم و خوب، در کمپی که به نام شهید سلیمانی ساخته شده بود و به برکت شهدایی که آنجا حضور معنوی دارند، کشتی گیران را پیش از آنکه قهرمان شوند، اول تربیت کرد، تشکر میکنیم؛ پای این فرهنگ ایستادند، در مسیر درست گام گذاشتند و پیش رفتند و امروز هم شاهدیم که برای این افتخارآفرینی، چیزی کم نگذاشتند.
رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: از مربیان با دانش و پرتلاش، که خود روزی افتخارآفرین بودند و امروز با تلاش، دانش، وقت و اخلاص خود چنین بستری را فراهم کردند، تقدیر میکنم. آنها توانستند این استعدادها را از سطح قهرمانی به سطح غرور ملی برسانند و به طور ویژه از برادران پژمان درستکار و همچنین حسن رنگرز، از مربیان خوب و متعهد، به سهم خودم تقدیر و تشکر میکنم.
آقای قالیباف یادآور شد: بهخصوص از حرکت زیبای برادر عزیزمان زارعی، که با آن احترام نظامی به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، دشمن را عصبانی و دوستان را شاد کرد، و یک جشن شخصی و ورزشی را به یک مراسم وفاداری به میهن اسلامی تبدیل کرد، صمیمانه سپاسگزارم؛ یک امر شخصی تبدیل به یک امر ملی شد و ملت هم آنها را در آغوش گرفتند و مردم پا به پای شما در روی تشک نفس زدند، دعا کردند و از خدا موفقیت یکایک شما عزیزان رو خواستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: واقعاً جنگندگی عزیزان و تلاششان مخصوصاً سهرابی عزیز را که با ابرو و لب شکافته و با آن شرایط فک این گونه مبارزه کردند قابل تحسین بود و نکته مهم اینکه در همان لحظات سخت که هنوز عرق کشتیشان خشک نشده بود به یاد خانواده و برادر بیمارشان بود و این به معنای فرهنگ محوری و توجه به خانواده است که فکر و ذکر یک برادر با این غیرت برای برادر خودش در اوج افتخار از خانواده غفلت نمیکند و این نکته مهمی است که باید به همکاران نماینده متذکر شوم که در برنامه هفتم، اگر ایران قوی میخواهیم، اگر میخواهیم تکتک مردم ما قوی شوند، هیچ راهی جز این نداریم که خانواده قوی شود و این اساس کار ماست و از این منظر نیز، از این برادر عزیزمان صمیمانه تشکر میکنم، چون این همان روحیه سربازی، مردانگی، شجاعت و درایت است.
آقای قالیباف یادآور شد: این موفقیت، پس از لطف خداوند، حاصل فرهنگ جهادی، تلاش، اخلاص، خلاقیت و هوشمندی است و از دبیر و تیم پرتلاش ایشان که با برنامهریزی دقیق این مسیر را هموار کردند، صمیمانه تشکر میکنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جملهای زیبا از رئیس فدراسیون کشتی در رسانهها دیدم که بیان کرد کشتیمان، مثل موشکیمان است. یعنی ثابت کردیم که میتوانیم و شک نکنید که اگر با همین روحیه در هر عرصهای؛ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و ورزشی وارد میدان شویم این سنت الهی است و بدون شک خدا به ما وعده داده وَأُخْرَی تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِینَ و بدون شک، پیروزی نزدیک است.
وی افزود: مجدداً از طرف همه نمایندگان مردم ایران، از یکایک شما عزیزان، قهرمانان، مدیران، مربیان و تمام کسانی که در این مسیر نقش داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. /