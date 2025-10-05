رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بر اساس ارجاعات انجام شده به این سازمان، متادون پیشتاز علل مرگ در مسمومیت‌های دارویی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مریم اخگری افزود: دارو‌های متادون و ترامادول که به صورت صنعتی تولید می‌شوند هرچند در بازار دارویی مواردی از مصرف مجاز دارند، اما بعضی افراد این دارو‌ها را مورد سوءمصرف قرار می‌دهند و با عوارض خطرناکی از جمله مرگ مواجه می‌شوند.

وی تصریح کرد: موارد مجاز مصرف متادون در ترک اعتیاد و با عنوان جایگزینی برای درمان اعتیاد است که باید تحت نظر پزشک با میزان و مقدار مشخص استفاده شود ، ترامادول نیز مسکن مخدر برای تسکین درد‌های متوسط تا قوی آن هم با دستور و تجویز پزشک است، هر دوی این دارو‌ها در صورت هرگونه استفاده خارج از دستور و تجویز پزشک عوارضی همچون مرگ را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه جوانان بیشترین قربانیان سوءمصرف دارو‌های مخدر هستند، گفت: برخی جوانان به دلیل ناآگاهی و آشنا نبودن با عوارض و خطرات این داروها، به توصیه دوستان خود و یا تحت تأثیر تبلیغات شبکه‌های اجتماعی به تهیه و مصرف دارو‌های مخدر اقدام می‌کنند در حالیکه این دارو‌ها از جمله دارو‌های تحت کنترل هستند و فروش آن‌ها بدون مجوز ممنوع است.

دکتر اخگری خاطرنشان کرد: این دارو‌ها در اختیار داروخانه‌هایی خاص قرار دارد که تنها با ارائه نسخه معتبر پزشک در اختیار بیمار نیازمند قرار می‌گیرد، اما برخی از داروخانه‌ها این دارو‌ها را بدون نسخه در اختیار جوانان قرار می‌دهند و آنان نیز از سر بی اطلاعی دارو‌ها را استفاده می کنند.

رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت آزمایشگاه‌های سازمان به برخی پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی در موارد مرگ مشکوک، گفت: در پرونده‌ای فردی جوان در محدوده سنی ۲۰ تا ۳۰ سال با مرگ مشکوک به پزشکی قانونی ارجاع شد. این فرد بدون هیچ سابقه بیماری شب خوابیده و صبح توسط بستگان فوت شده در بستر پیدا شده بود.

دکتر اخگری ادامه داد: آزمایش‌های انجام شده در مورد این متوفی وجود متادون در بدن او را تأیید کرد، بررسی‌ها نشان داد که متوفی شب گذشته در یک میهمانی شرکت و اقدام به مصرف مشروبات الکلی کرده که به صورت دستی متادون به آن اضافه شده بود.

به گفته وی مصرف همزمان الکل و متادون اثر هم افزایی دارد ضمن آنکه این دو مضعف دستگاه اعصاب مرکزی هستند و اگر با هم مورد استفاده قرار گیرند موجب وقفه تنفسی، وقفه در عملکرد سیستم اعصاب مرکزی و مرگ می‌شوند.

دکتر اخگری به پرونده دیگری در پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: در پرونده‌ای شاهد مرگ یک کودک به دلیل مصرف متادون بودیم. در این پرونده پدر خانواده معتاد به تریاک بود و برای ترک اعتیاد شربت متادون مصرف می‌کرد. او شربت را از بسته اصلی خود خارج و به شیشه ماءالشعیر منتقل کرده بود و فرزند او به اشتباه متادون را که اتفاقاً طعم شیرینی هم دارد، مصرف کرده و دچار مسمومیت و مرگ شده بود.