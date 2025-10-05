در حالیکه مخازن سد‌های ایران در پایین‌ترین حد خود قرار دارند، حجم مخازن سد‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از ابتدای سال آبی (۱۲ مهرماه) ورودی آب مخازن سد‌های کشور ۵۰ درصد و خروجی ۳۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.

همچنین حجم اب موجود مخازن کشور ۱۸ میلیارد متر مکعب است که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشته است.

وضعیت حجم آب سد‌های ساوه، چاه نیمه ها، شمیل و نیان، امیرکبیر، لار، دوستی، طرق، بوکان، استقلال و رودبال داراب بیش از ۷۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

همچنین وضعیت حجم آب موجود در سد‌های استان تهران، امیرکبیر ۷۶ درصد، لار ۴۹ درصد، لتیان و ماملو ۵۲ درصد نسبت به سال قبل عقب ماندگی دارند.