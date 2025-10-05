به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: از مجموع ۲۱۱ کیلومتر مسیر زاهدان - بیرجند، تاکنون ۱۵۰ کیلومتر آن به بزرگراه تبدیل شده است.

نیما رخشا افزود: برای تبدیل ۶۱ کیلومتر باقیمانده این محور به بزرگراه به جز مطالبات کنونی پیمانکاران در مجموع سه هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.

وی گفت: از مجموع باقیمانده این مسیر در حال حاضر ۳۶ کیلومتر بزرگراه در دست ساخت داریم که پیش‌بینی می‌شود که در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز تا پایان سال جاری ۳۰ کیلومتر از این بزرگراه تا هشت کیلومتر بعد از سفیدآبه به بهره‌برداری برسد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی سیستان وبلوچستان تاکید کرد: هم‌اکنون دو کارگاه فعال با ۲۵۰ نفر نیروی در حال اجرای تعهدات این طرح هستند.

نیما رخشا ادامه داد: با تکمیل این طرح که از سفیدآبه هم گذر خواهد کرد استان سیستان و بلوچستان به یکی از نقاط کلیدی برای حمل و نقل جاده‌ای، ترانزیت کالا و مسافر تبدیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این طرح نه تنها به بهبود وضعیت حمل و نقل در منطقه کمک خواهد کرد، بلکه با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در استان را فراهم خواهد ساخت و به رونق اقتصادی در حوزه‌های مختلف، از جمله گردشگری و تجارت کمک خواهد کرد.