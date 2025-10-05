سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی طرح ساخت باند دوم محور بلداجی ـ گندمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سید احسان حسینی گفت:طرح ساخت باند دوم محور بلداجی ـ گندمان به طول حدود ۱۲ کیلومتر در حال اجراست که تاکنون ۶ کیلومتر آن زیر بار ترافیکی رفته است.

وی افزود: یکی از چالش‌های اساسی در مسیر اجرای این طرح، وجود معارضین در حاشیه محور است که روند عملیات عمرانی را مختل کرده و موجب کندی پیشرفت طرح شده است.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: برای تکمیل این محور نیازمند همکاری و همراهی افراد ذینفع در حاشیه جاده هستیم تا با رفع موانع موجود، بتوانیم روند اجرای پروژه را سرعت ببخشیم و ۶ کیلومتر باقی مانده را به بهره‌برداری برسانیم.