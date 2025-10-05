پخش زنده
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه در پیامی از حضور پرشور زائران در مراسم عزاداری سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سیدمحمد سعیدی در این پیام حضور مومنانه عاشقان و ارادتمندان در آیینهای عزاداری سالروز رحلت کریمه اهل بیت سلام الله علیها را ستودنی دانست و از تلاش خالصانه خادمان در این ایام را هم قدردانی کرد.
متن پیام تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه سلام الله علیها به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور مؤمنانه و پرشور زائران گرامی در مراسم عزاداری سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها، جلوهای از عشق و ارادت خالصانه به ساحت نورانی اهل بیت علیهمالسلام بود که فضای حرم مطهر را آکنده از عطر معرفت و اشک و اندوه عارفانه ساخت؛ لذا صمیمانه از این حضور معنوی تقدیر و تشکر مینمایم.
همچنین وظیفه خود میدانم از همه خادمان خدوم، اعم از نیروهای داخلی و میهمانان خدمتگزار از سایر کشورها، که با اخلاص و تلاش بیوقفه، خدمترسانی شایستهای به عزاداران داشتند، صمیمانه قدردانی نمایم. بیتردید این خدمت خالصانه، ذخیرهای ارزشمند در پیشگاه حضرت حق و موجب رضایت بانوی کرامت خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون، عزت و سلامت همه عزیزان را مسئلت دارم.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها
سید محمد سعیدی