آیت الله سیدمحمد سعیدی در این پیام حضور مومنانه عاشقان و ارادتمندان در آیین‌های عزاداری سالروز رحلت کریمه اهل بیت سلام الله علیها را ستودنی دانست و از تلاش خالصانه خادمان در این ایام را هم قدردانی کرد.

متن پیام تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه سلام الله علیها به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور مؤمنانه و پرشور زائران گرامی در مراسم عزاداری سالروز رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، جلوه‌ای از عشق و ارادت خالصانه به ساحت نورانی اهل بیت علیهم‌السلام بود که فضای حرم مطهر را آکنده از عطر معرفت و اشک و اندوه عارفانه ساخت؛ لذا صمیمانه از این حضور معنوی تقدیر و تشکر می‌نمایم.

همچنین وظیفه خود می‌دانم از همه خادمان خدوم، اعم از نیروهای داخلی و میهمانان خدمت‌گزار از سایر کشورها، که با اخلاص و تلاش بی‌وقفه، خدمت‌رسانی شایسته‌ای به عزاداران داشتند، صمیمانه قدردانی نمایم. بی‌تردید این خدمت خالصانه، ذخیره‌ای ارزشمند در پیشگاه حضرت حق و موجب رضایت بانوی کرامت خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال، توفیقات روزافزون، عزت و سلامت همه عزیزان را مسئلت دارم.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها

سید محمد سعیدی