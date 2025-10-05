پخش زنده
شنیدهشدن صدای انفجار حوالی ظهر در منطقه مورچه خورت شهرستان شاهینشهر احتمال می رود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومی سپاه حضرت صاحبالزمان(عج) استان ؛ امروز ۱۳ مهر از ساعت ۱۱ تا ۱۵ عملیات امحای مهمات عملنکرده در محدوده منطقه مورچهخورت اجرا خواهد شد.
این اقدام با هدف ارتقای ایمنی و رفع خطرات احتمالی ناشی از انبار طولانیمدت یا مخفی ماندن مهمات عملنکرده در مناطق نظامی است .
مسئولان سپاه تاکید کردهاند که صدای انفجار ناشی از این فرایند، ممکن است در شهرستان شاهینشهر و شهرهای اطراف شنیده شود و مردم با شنیدن صدای انفجار در این محدوده، هیچگونه نگرانی نداشته باشند،چون تمامی اقدامات با رعایت کامل اصول ایمنی و تحت نظارت کارشناسان اجرا میشود.