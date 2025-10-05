به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاد حاج ابوالقاسم کمالی متولد اردیبهشت سال ۱۳۲۱ ، نزد استادان بزرگی، چون مرتضی مطیفی اصفهان شاگردی کردو دارای دکترای افتخاری هنر از دست ریاست جمهور ایران بود.

وی نویسنده دو کتاب فاخر تزئینات معماری بارگاه حضرت رضا علیه السلام و هنر گچبری سبک خراسان است، ۲۵ سال در حرم امام رضا علیه السلام کار کرد و منشا بسیاری از آثار فاخر و ارزشمند هنری است و بیش از ۳۰۰ هنرمند چیره دست به جامعه هنری ایران تحویل داده شد.

آثار موزه فرش، موزه قرآن، کتابخانه و تالار آئینه حرم مطهر،حرم شاهچراغ در شیراز و حسینیه بزرگ اهواز، تهران و ده‌ها مکان دیگرکار دست استاد کمالی است.



استاد کمالی دیروز در سن ۸۳ چشم از جهان فرو بست و امروز پس از تشییع در قطعه هنرمندان بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد.