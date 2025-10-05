فرماندار مهاباد از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش اقوام ایرانی خبر داد و این رویداد را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و طبیعی این شهرستان در سطح ملی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه این شهرستان، در نشست با فعالان گردشگری بر ضرورت تبدیل گردشگری از یک شعار کلی به سیاستی ثابت در مدیریت شهری تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت امن و جایگاه مهاباد در منطقه اظهار کرد: رونق گردشگری علاوه بر تحکیم امنیت اجتماعی، می‌تواند به افزایش چشمگیر سرانه درآمد مردم شهرستان منجر شود.

امیرعشایری از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش اقوام ایرانی در مهاباد خبر داد و گفت: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری مهاباد در سطح ملی است و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مهاباد در حوزه گردشگری سلامت افزود: این شهرستان به‌عنوان قطب درمانی جنوب آذربایجان غربی، از قابلیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری در زمینه احداث بیمارستان خصوصی و مراکز درمانی برخوردار است که می‌تواند در اشتغال‌زایی مؤثر باشد.

فرماندار مهاباد در ادامه از پیشرفت طرح‌های عمرانی مرتبط با گردشگری از جمله ساماندهی ورودی‌های شهر و احداث کمربندی‌ها خبر داد و تصریح کرد: ساماندهی مسیر فرعی برهان به‌عنوان راه ارتباطی مهاباد با استان کردستان نیز در دستور کار قرار دارد و با ورود شرکت ایمیدرو، این مسیر به جاده‌ای اصلی تبدیل خواهد شد.

واحد جولایی، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مهاباد نیز در این جلسه، با اشاره به وجود ۱۲ دفتر خدمات مسافربری فعال و ۲۲ پروژه گردشگری در حال ساخت، مهاباد را قطب گردشگری استان دانست و گفت: تمرکز بر توسعه پایدار گردشگری، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذار، اولویت اصلی این حوزه است.

وی ادامه داد: در قالب همایش بین‌المللی اینوا، دو طرح گردشگری شامل پارک ساحلی استاد هژار و هتل پنج ستاره در مهاباد کلنگ‌زنی شده است که نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های گردشگری خواهند داشت.

جولایی با اشاره به شعار امسال هفته گردشگری مبنی بر «توسعه پایدار»، تصریح کرد: هم‌اکنون مهاباد دارای ۱۶ مرکز اقامتی رسمی است و بسیاری از طرح‌های در حال ساخت، پیشرفتی بالای ۶۰ درصدی دارند که نویدبخش آینده‌ای روشن برای گردشگری این شهرستان است.