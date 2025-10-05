به مناسبت درگذشت یکی از برجسته‌ترین چهره‌های هنر معاصر ایران، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش با همکاری خانه حکمت ایرانیان در وین، رویدادی ویژه با عنوان «شاعر رنگ و عشق» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این همایش یادبود با هدف گرامیداشت مقام هنری و خدمات استاد محمود فرشچیان، استاد برجسته نگارگری ایرانی، برپا می‌شود. انجمن فرهنگی حافظ و پورگشتال در اتریش نیز در برگزاری این مراسم مشارکت دارند. این برنامه فرصتی خواهد بود برای بازخوانی میراث ماندگار او در عرصه هنر و فرهنگ.

استاد محمود فرشچیان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین استادان نگارگری پارسی شناخته می‌شود. آثار وی، که آمیزه‌ای از سنت‌های کهن ایرانی با عناصر مدرن و عرفانی است، در موزه‌ها و نمایشگاه‌های سراسر جهان از جمله در اروپا، آمریکا و آسیا به نمایش درآمده و جوایز متعددی را به خود اختصاص داده است.

فرشچیان نه تنها یک نقاش برجسته، بلکه شاعری بود که با قلم‌مو، عشق و رنگ را به تصویر می‌کشید. آثاری همچون «ضامن آهو» و «غدیر خم» نمونه‌ای از عمق هنری و معنوی او به شمار می‌روند.

به همین منظور در کنار همایش «شاعر رنگ و عشق»، نمایش منتخبی از آثار استاد فرشچیان نیز برپا خواهد شد و سخنرانی‌هایی تخصصی در حوزه فلسفه هنر و میراث فرهنگی ایران ارائه می‌شود.

این مراسم جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۳۰ در خانه فرهنگ ایران در وین، تالار ابن‌سینا برگزار می گردد.

سخنرانان این مراسم دکتر بهمن نامور مطلق، بنیان‌گذار دانشگاه فرشچیان، پژوهشگر برجسته ادبیات و هنر ایرانی و استاد دانشگاه شهید بهشتی، دیپ اینگ گلمر، مینا کمپینگر خطیبی، استاد معماری در وین و متخصص در تلفیق هنر سنتی با معماری مدرن، محمد مستاندهی، استاد نقاش ایرانی، فرگل لیلا خطیبی، استاد نقاش ایرانی و پژوهشگر و‌ مدرس هنر، دکتر محمد هاشمی، مدرس و پژوهشگر فلسفه هنر و دکتر رضا غلامی، مدرس ارشد فلسفه سیاسی، مطالعات فرهنگی و تمدنی، و مدیر اجرایی خانه حکمت ایرانیان در وین هستند.

خانه حکمت ایرانیان در وین، به عنوان مرکزی برای ترویج گفت‌وگوی فرهنگی و فلسفی، سابقه‌ای درخشان در برگزاری رویدادهای مرتبط با میراث ایرانی-اسلامی دارد. این همایش نیز در امتداد فعالیت‌های اخیر این مرکز، از جمله سمینارهای فلسفه اسلامی و مطالعات ایرانی، برگزار می‌شود و نه تنها یاد استاد فرشچیان را زنده نگه می‌دارد، بلکه پلی میان نسل‌های هنرمندان ایرانی و مخاطبان اروپایی ایجاد می‌کند.