به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان، از برقراری مجدد پرواز از فرودگاه شهید بهشتی به فرودگاه صبیحا دومین فرودگاه بین‌المللی شهر استانبول به منظور رفاه حال مسافران، از جمعه یازدهم شهریورخبر داد.

ضیایی گفت: این پرواز روز‌های دوشنبه و جمعه هر هفته درقالب برنامه‌ای با ساعت ورود ۰۴:۵۵ بامداد از فرودگاه صبیحا و ساعت خروج ۰۵:۴۵ از فرودگاه اصفهان اجرا خواهد شد.

هم اکنون پرواز‌های بین‌المللی فرودگاه اصفهان به مقصد استانبول، صبیحا، دبی، نجف، بغداد و کویت اجرا می‌شود.