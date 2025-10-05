به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این طرح‌ها شامل بوستان مهر شهرک دانش و سوله ورزشی ناصرآباد در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ متر مربع و احداث پارکینگ وسایل سنگین در شهرک دانش است.

برای اجرای این طرح‌ها ۴۰ میلیارد تومان سرکایه گذاری شده است.

مهری تقوی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در مراسم افتتاح این طرح‌ها با اشاره به نزدیک شدن به پایان دوره فعالیت شورا، بر عزم جدی اعضا برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و گفت: با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا پروژه‌هایی که در دست اجرا هستند را به سرانجام برسانیم.

وی افزود: این اقدام در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار صورت گرفته است.