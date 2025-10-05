افتتاح ۵ طرح عمرانی و ورزشی در ناحیه منفصل شهری دانش
پنج طرح عمرانی و ورزشی با بیش از ۲۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری در ناحیه منفصل شهری دانش به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این طرحها شامل احداث نهر دلیچای در شهرک دانش، بوستان مهر شهرک دانش، سوله ورزشی ناصرآباد در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ متر مربع، جدول گذاری و آسفالت ورودی شهرک دانش و احداث پارکینگ وسایل سنگین در شهرک دانش است.
برای اجرای این طرحها ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میولیون تومان سرمایه گذاری شده است.
مهری تقوی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در مراسم افتتاح این طرحها با اشاره به نزدیک شدن به پایان دوره فعالیت شورا، بر عزم جدی اعضا برای تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید کرد و گفت: با توجه به فرصت اندک باقیمانده، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا پروژههایی که در دست اجرا هستند را به سرانجام برسانیم.
وی افزود: این اقدام در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار صورت گرفته است.