بیش‌از ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زهک، به کشت خربزه خارج از فصل (پشمک)، اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار زهک گفت: این منطقه به عنوان قطب اصلی تولید این محصول در استان شناخته می‌شود و زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵۹ نفر از کشاورزان و کارگران بخش کشاورزی را فراهم کرده است.

روح‌الله جهان‌تیغ افزود: جالیزکاری از کشت‌های موفق و اشتغال‌زا در این شهرستان است و سهم زهک در تولید محصولات جالیزی در سال‌های اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی ادامه داد: اجرای الگوی نوین کشت و استفاده از روش‌های مدرن آبیاری، علاوه بر افزایش بهره‌وری، به ارتقای کیفیت محصول نیز کمک کرده است.

فرماندار زهک در پایان افزود: حمایت‌های دولت در زمینه تأمین نهاده‌ها، ارائه آموزش‌ها و خدمات کارشناسی و همچنین پرداخت تسهیلات بانکی، در راستای پشتیبانی از کشاورزان این بخش ادامه دارد.