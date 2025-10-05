تأکید استاندار بر احیای محلهمحوری و نقش مردم در مدیریت حوادث
استاندار قزوین ضمن تأکید بر نقش ویژه نیروی انتظامی در مدیریت رویدادها و نقش محوری مردم و محلهها در تأمین امنیت، از رویکرد دولت چهاردهم مبنی بر احیای محلهمحوری و نقش مساجد در این حوزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری در نهمین نشست فرماندهی انتظامی استان با گروههای مرجع و اقشار تأثیرگذار، بر اهمیت نقش نیروی انتظامی در مدیریت رویدادها و حوادث مختلف تأکید کرد و گفت: امنیت زاده گفتوگو است و یکی از ارکان اساسی جامعه محسوب میشود.
نوذری با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت، افزود: بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی از طریق مردم حل میشود و به واسطه ریش سفیدان، علما، و گروههای تأثیرگذار مختلف، مسائل و مشکلات متنوعی فصل و حل و فصل میشود.
وی همچنین به تأکید دولت چهاردهم بر رویکرد محلهمحوری اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: محله در تاریخ و فرهنگ ایران ریشه عمیقی دارد و با اتکاء به همین محلهها، بسیاری از تحولات بزرگ در کشور شکل گرفته است. مساجد نیز یکی از عناصر اصلی و مهم در شکلدهی این محلات هستند.
استاندار همچنین اظهار داشت: اگر مشکلات و مسائل در محلات با همدلی حل و فصل نشود، به مرور زمان بزرگتر شده و به یک مشکل امنیتی تبدیل خواهد شد.
نوذری بر اهمیت امنیت در هر موضوع تأکید کرد و گفت:زمانی که امنیت تحت تأثیر قرار گیرد، کار بسیار سخت خواهد شد.
استاندار همچنین به درخواستهای اجتماعی مردم اشاره و اعلام کرد: بسیاری از پیگیریهای انجام شده، اشتباه است.
وی به فرمانده انتظامی استان و معاون سیاسی، تاکید کرد، حتماً بحث محله محور را به عنوان یک راهحل اساسی مورد توجه قرار گیرد تا موضوعات اجتماعی به درستی پیگیری شوند.
استاندار گفت: مسائل و معضلات اجتماعی در استان وجود دارد، اما بحران اجتماعی نداریم.
نوذری، اظهارداشت: استان قزوین در مجموع یک استان مسئلهداری نیست، ولی در حوزه مسائل اجتماعی چالشهایی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: بهویژه با توجه به اینکه جامعه ما عمدتاً جوان است، مشکلاتی نظیر طلاق و آسیبهای اجتماعی خود به خود زائیده میشوند.
استاندار ادامه داد: با وجود این معضلات، بحران اجتماعی در استان مشاهده نمیشود و بسیاری از این مسائل میتوانند با همکاری و تلاش مشترک حل شوند.
نوذری بر لزوم توجه به مسائل اجتماعی تأکید کرد و گفت: حل این مشکلات نیازمند همیاری و برنامهریزی دقیق است.
استاندار با اشاره به سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان قزوین، گفت: این سفرها به استان قزوین سرشار از خیر و برکت بود و قطعاً شاهد خروجیهای خوبی از این سفرها به استان خواهیم بود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه وضعیت راههای روستایی، مدرسهسازی و بیمارستانهای استان بهبود نیافته، نیاز به توجه بیشتری دارد.
استاندار تاکید کرد: این سفر به حل مشکلات بیمارستانهای استان کمک می کند، از جمله بیمارستان هفتصد تختخوابی که امسال باید به مراحل اجرا برسد.
نوذری همچنین، گفت: در زمینه مدرسهسازی، راههای روستایی و تأمین آب، موجبات رفع مشکلات صنعتی استان فراهم خواهد شد.
وی اظهارداشت: در این سفر پروژههای مهمی همچون ابر پروژه چشمه ایران مورد بررسی قرار گرفت.
امنیت جامعه خط قرمز پلیس است/ دشمن از اتحاد ملت بیم دارد
سردار قاسم طرهانی، فرمانده انتظامی استان هم همدلی و اتحاد را دغدغه اصلی مسئولین در خدمترسانی به مردم دانست و تأکید کرد که دشمن از انسجام ملت بیم دارد.
سردار طرهانی امنیت جامعه را خط قرمز پلیس برشمرد و افزود: پلیس با اتکا به همراهی گروههای تأثیرگذار در راستای امنیت جامعه تلاش میکند.
فرمانده انتظامی استان در ادامه به اجرای طرحهای محلهمحور اشاره کرد و نقش روحانیون را به عنوان یکی از گروههای تأثیرگذار مهم دانست که همراهی آنها در اجرای برنامهها موجب موفقیت خواهد بود.
سردار طرهانی از تلاشها و خدمات گروههای مرجع به مردم تقدیر و تشکر کرد و گفت: کارهای زیادی در حال انجام است، اما هجمهها نیز بسیار زیاد است و ما به عنوان نیروی انتظامی در کنار شما هستیم و از شما برای حضور در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تشکر میکنیم.
سردار طرهانی در پایان تأکید کرد که امنیت مردم از اولویتهاست و همکاری همگان در این مسیر ضروری است.