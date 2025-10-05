در راستای مطالبه مقام معظم رهبری برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تربیت ۱۰۰ هزار حافظ قرآن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سلسله نشست‌های مرکز عالی قرآن و عترت با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، خدمتکار آرانی مدیر کل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌ها، بر توسعه کمی و کیفی تشکل‌های مردمی قرآنی به عنوان سیاست اصلی مرکز عالی قرآن و عترت، تأکید کرد.

تاسیس ۲۰۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت در سال جاری

خدمتکار آرانی گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، تاسیس ۲۰۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و سهم هر استان با توجه به مؤلفه‌های مشخص تعیین شده است.

وی اعلام کرد: گسترش مؤسسات قرآنی باید به مناطقی که مؤسسات قرآنی مردمی ندارند معطوف شود. همچنین ارتقاء کیفی فعالیت‌ها با تمرکز بر تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی از طریق ابزار‌های نوین، رسانه و هنر از اولویت‌های مهم این نهاد است.

مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌ها گفت: در راستای مطالبه مقام معظم رهبری برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تربیت ۱۰۰ هزار حافظ تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

خدمتکار آرانی افزود: ۷۰ درصد این مأموریت بر عهده مرکز عالی قرآن و عترت و مؤسسات تابعه و ۳۰ درصد بر عهده ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خواهد بود و مدیران کل استان‌ها نقش کلیدی در مدیریت و راهبری این مأموریت دارند.

وی ادامه داد: فعالان قرآنی استان‌ها می‌توانند از خدمات متنوع صندوق اعتباری هنر شامل بیمه پایه، بیمه تکمیلی، هنر کارت و تسهیلات بهره‌مند شوند. این خدمات به عنوان حمایت‌های پنهان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیازمند تبیین و تشریح بیشتر در سطح استان‌هاست.

مدیر کل دفتر آموزش با توجه به تقارن سال جاری با هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: این مناسبت فرصتی برای تحکیم وحدت اسلامی و تعمیق فرهنگ قرآنی در استان‌هاست. انتظار می‌رود ادارات کل استان‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند.

خدمتکار آرانی گفت: مرکز عالی قرآن و عترت در دوره جدید، آموزش‌های تخصصی با رویکرد تبلیغی و ترویجی را در اولویت قرار داده است و از مدیران استان‌ها خواست برای رفع کمبود نیروی انسانی توانمند در این حوزه تلاش کنند.

وی اضافه کرد: همچنین طرح‌های آموزش عمومی با همکاری ادارات کل استان‌ها در دست اجراست.

در پایان این دیدار، اعلام شد مرکز عالی قرآن و عترت برای حمایت از طرح‌های خلاق و قابل توسعه در سطح استان‌ها و کشور آمادگی دارد تا مسیر تحول در فعالیت‌های قرآنی هموارتر شود.