به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در سلسله نشستهای مرکز عالی قرآن و عترت با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، خدمتکار آرانی مدیر کل دفتر آموزش و توسعه مشارکتها، بر توسعه کمی و کیفی تشکلهای مردمی قرآنی به عنوان سیاست اصلی مرکز عالی قرآن و عترت، تأکید کرد.
تاسیس ۲۰۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت در سال جاری
خدمتکار آرانی گفت: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت، تاسیس ۲۰۰ مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و سهم هر استان با توجه به مؤلفههای مشخص تعیین شده است.
وی اعلام کرد: گسترش مؤسسات قرآنی باید به مناطقی که مؤسسات قرآنی مردمی ندارند معطوف شود. همچنین ارتقاء کیفی فعالیتها با تمرکز بر تبلیغ و ترویج فرهنگ قرآنی از طریق ابزارهای نوین، رسانه و هنر از اولویتهای مهم این نهاد است.
مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکتها گفت: در راستای مطالبه مقام معظم رهبری برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تربیت ۱۰۰ هزار حافظ تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
خدمتکار آرانی افزود: ۷۰ درصد این مأموریت بر عهده مرکز عالی قرآن و عترت و مؤسسات تابعه و ۳۰ درصد بر عهده ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد خواهد بود و مدیران کل استانها نقش کلیدی در مدیریت و راهبری این مأموریت دارند.
وی ادامه داد: فعالان قرآنی استانها میتوانند از خدمات متنوع صندوق اعتباری هنر شامل بیمه پایه، بیمه تکمیلی، هنر کارت و تسهیلات بهرهمند شوند. این خدمات به عنوان حمایتهای پنهان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیازمند تبیین و تشریح بیشتر در سطح استانهاست.
مدیر کل دفتر آموزش با توجه به تقارن سال جاری با هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: این مناسبت فرصتی برای تحکیم وحدت اسلامی و تعمیق فرهنگ قرآنی در استانهاست. انتظار میرود ادارات کل استانها برنامهریزیهای لازم را در این زمینه انجام دهند.
خدمتکار آرانی گفت: مرکز عالی قرآن و عترت در دوره جدید، آموزشهای تخصصی با رویکرد تبلیغی و ترویجی را در اولویت قرار داده است و از مدیران استانها خواست برای رفع کمبود نیروی انسانی توانمند در این حوزه تلاش کنند.
وی اضافه کرد: همچنین طرحهای آموزش عمومی با همکاری ادارات کل استانها در دست اجراست.
در پایان این دیدار، اعلام شد مرکز عالی قرآن و عترت برای حمایت از طرحهای خلاق و قابل توسعه در سطح استانها و کشور آمادگی دارد تا مسیر تحول در فعالیتهای قرآنی هموارتر شود.