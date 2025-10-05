پخش زنده
در دیدار سفیر نروژ با معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، دو طرف بر توسعه همکاریها در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر، تبادل دانش فنی و بهرهگیری از تجربیات نروژ در مدیریت شبکه برق تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا، در این دیدار با تأکید بر رویکرد ایران در توسعه گسترده انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: با توجه به پیشرفتهای چشمگیر نروژ در حوزه مدیریت شبکه برق، ایران آماده همکاری با این کشور در زمینههای آموزشی، فنی و انتقال تجارب در بهرهبرداری از شبکه برق بهویژه با حضور نیروگاههای بادی و خورشیدی است.
طرزطلب با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای قانونی و سرمایهگذاری از جمله تابلوی سبز بورس انرژی و دیگر مشوقهای اقتصادی، افزود: ایران میتواند در قالب همکاری مشترک با شرکتهای نروژی، پروژههای نوین در حوزه انرژیهای پاک و ارتقای بهرهوری را عملیاتی کند.
در ادامه این دیدار، پاول بیورن استاد، سفیر نروژ در ایران، با اشاره به دستاوردهای کشورش در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، توانمندی شرکتهای نروژی در طراحی و ساخت نیروگاههای بادی فراساحل و خورشیدی را تشریح کرد.
وی همچنین ساختار تولید و عرضه برق در نروژ و تبادلات منطقهای این کشور با کشورهای اروپایی مانند آلمان، سوئد و دانمارک را توضیح داد و گفت: این تعاملات موجب شده که نروژ بهعنوان باتری سبز اروپا شناخته شود.
سفیر نروژ تأکید کرد: با وجود جایگاه جهانی این کشور در حوزه نفت و گاز، نروژ بخش قابلتوجهی از برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر مانند نیروگاههای برقآبی، بادی و خورشیدی تأمین میکند و بیش از ۹۰ درصد خودروهای جدید در این کشور، برقی هستند.