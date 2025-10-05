طرح ملی «وارنیش فلوراید» با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و اداره‌کل آموزش و پرورش استان یزد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در آیین افتتاح طرح ملی «وارنیش فلوراید»، که با حضور مسئولان حوزه سلامت و آموزش و پرورش برگزار شد، معاون اجرایی مرکز بهداشت استان یزد، هدف از اجرای برنامه را کاهش میزان پوسیدگی دندان در میان دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: طرح وارنیش فلوراید در دو مرحله، یکی در مهرماه و دیگری بین چهار تا شش ماه بعد، برای کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدایی استان یزد اجرا می‌شود.

دکتر کامجو، افزود: امسال بیش از ۱۷۰ هزار دانش‌آموز یزدی تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند. مطالعات جهانی نشان می‌دهد اجرای وارنیش فلوراید می‌تواند تا ۴۰ درصد از میزان پوسیدگی دندان‌ها بکاهد. این طرح از سال ۱۳۹۲ در کشور آغاز شده و امسال نیز با همکاری آموزش و پرورش در استان یزد ادامه می‌یابد.

دکتر کامجو از والدین خواست با تکمیل فرم‌های رضایت‌نامه، زمینه اجرای بهتر طرح را فراهم کنند و اطمینان داد: «این خدمت کاملاً ایمن است و هیچ‌گونه عارضه‌ای برای کودکان ندارد؛ بلکه موجب تقویت و استحکام دندان‌ها می‌شود. والدین با خیال راحت همکاری کنند تا بتوانیم خدمتی مؤثر به سلامت فرزندانشان ارائه دهیم.»

در ادامه، رضا پور معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان یزد نیز اجرای این طرح را گامی مهم در جهت آموزش و پیشگیری دانست و اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان، طرح وارنیش فلوراید با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در تمامی مدارس ابتدایی استان یزد اجرا می‌شود.

وی، هدف از اجرای این برنامه را علاوه بر پیشگیری از پوسیدگی دندان، افزایش آگاهی و ارتقای فرهنگ بهداشت دهان و دندان در میان دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: در کنار اجرای وارنیش فلوراید، معاینه دهان و دندان دانش‌آموزان نیز انجام خواهد شد تا وضعیت سلامت آنان به‌صورت دقیق بررسی و پیگیری شود.

رضاپور در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای مستمر این برنامه‌ها بتوان شاهد کاهش مشکلات دهان و دندان در میان دانش‌آموزان و ارتقای سلامت عمومی آنان بود، چرا که سلامت دهان، زیربنای سلامت جسم و روان است.