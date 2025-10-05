کمک ۴۲ میلیارد تومانی مردم خراسان رضوی در جشن عاطفهها
مردم خراسان رضوی امسال در جشن عاطفهها، ۴۲ میلیارد تومان به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی امروز در مراسم جشن عاطفهها که به صورت نمادین در مدرسه حضرت زینب (س) مشهد با حضور پرشور دانشآموزان، فرهنگیان و جمعی از مسئولان برگزار شد گفت: همچنین ۵ میلیارد تومان منابع دولتی به این طرح اختصاص یافت که در مجموع رقم جشن امسال به ۴۷ میلیارد تومان رسید.
سلمآبادی افزود: جشن عاطفهها هر سال به عنوان یک جشن ملی در سراسر کشور برگزار میشود و امسال نیز مردم استان خراسان رضوی با مشارکت گسترده خود بار دیگر نشان دادند که تحصیل دانشآموزان برایشان موضوعی ویژه و ارزشمند است.
وی اظهار کرد: جشن عاطفهها بهصورت نمادین در سه روز برگزار میشود؛ یک روز در میادین و معابر، روز دیگر در مصلاهای نماز جمعه و روز سوم در مدارس با عنوان زنگ عاطفهها. اما کمک مردم به دانشآموزان، بهویژه دانشآموزان نیازمند، در طول سال ادامه دارد.
سلم آبادی افزود: کار جمعآوری کمکها از ابتدای مردادماه آغاز شد تا پیش از بازگشایی مدارس، بستههای تحصیلی به دست دانشآموزان برسد و طبق آمار ثبتشده در سامانه کمیته امداد، ۵۷ هزار دانشآموز نیازمند در استان داریم که برای همه آنها بستههای تحصیلی تهیه شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی در پایان گفت: امروز همزمان با نواخته شدن زنگ عاطفهها در یکی از مدارس استان، ۷۰ هزار پاکت کمک بین دانشآموزان توزیع میشود تا آنان نیز در حد توان در این حرکت نیک سهیم شوند.
او ادامه داد: همچنین در طرح اکرام، ۱۰ هزار دانشآموز حامی دانشآموزان نیازمند هستند و در مجموع ۳۶ هزار حامی از میان فرهنگیان و دانشآموزان در سطح استان فعالیت دارند.