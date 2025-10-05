مسئول گروه جهادی شهدای دزفول با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر جوانی جمعیت، گفت: راه اندازی ۱۷ پایگاه ازدواج مردمی در شهرستان در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام اکبر هاوندی در همایش «ایران جوان قوی» در راستای حمایت از جوانی جمعیت که در آستان مقدس سبزقبا (ع) دزفول برگزار شد، اظهار کرد: تاکنون سه پایگاه ازدواج مردمی در شهرستان دزفول راه‌اندازی شده و ۷۶ زوج از این طریق ازدواج کرده‌اند.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از زوج‌های نابارور نشست‌هایی برگزار و ۸۱۱ زوج زیر پوشش بیمه دانا قرار گرفته‌اند و ۲۱ دوقلو به دنیا آمده‌اند.

مسئول گروه جهادی شهدای دزفول گفت: یک دستگاه سونوگرافی در دزفول راه‌اندازی می‌شود که هزینه‌های آن برای زوج‌های نابارور رایگان خواهد بود.

وی با اشاره به عملکرد ۱۰ ساله گروه جهادی شهدای دزفول افزود: این گروه در این سال‌ها در کنار خانواده‌های محروم بوده و گام‌های مؤثری در ساخت مسکن و جاده، آبرسانی، معیشت، اشتغال، جوانی جمعیت و حمایت از زوج‌های نابارور برداشته است.

حجت‌الاسلام هاوندی بیان کرد: گروه جهادی شهدای دزفول و مرکز افق بقعه مقامعلی پنج برنامه دیگر در راستای جوانی جمعیت در بخش‌های سردشت، چغامیش و شهیون دارند و به‌زودی بزرگ‌ترین همایش ازدواج برگزار خواهد شد و ۳۰۷ زوج به خانه بخت می‌روند.

وی افزود: طرحی در دزفول برای اعزام زوج‌های جوان به زیارت امام رضا (ع) اجرا شده و تاکنون ۱۴۴ زوج به مشهد مقدس اعزام شده‌اند.

مسئول گروه جهادی شهدای دزفول بیان کرد: تمام هزینه‌های اسکان، هتل، دیدار با علما، هدیه ازدواج و کلاس‌های بنیان خانواده برای این زوج‌های جوان رایگان است.

جلوگیری از بحران سالمندی با حفظ جمعیت جوان کشور



فرماندار ویژه دزفول نیز در این همایش برگزاری نشست‌های متعدد در راستای جوانی جمعیت در این شهرستان را یادآور شد و گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته جمعیت جوان کشور باید تا سال ۱۴۲۰ حفظ شود تا با بحران سالمندی مواجه نشویم.

علیرضا خردمند یکی از مولفه‌های قدرت را جوانی جمعیت دانست و افزود: خیلی از دشمنان افق خود را سال ۱۴۲۰ قرار داده‌اند تا با سالمندی جمعیت ایران برنامه‌های خود را اجرایی کنند و به کشور ضربه بزنند.

وی تعبیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر بمب سالمندی را یادآور شد و ادامه داد: اگر نتوانیم جمعیت را حفظ کنیم با انفجار سالمندی مواجه می‌شویم و در مقایسه با کشور‌های پیشرفته دنیا هزینه زیادی متحمل می‌شویم.

فرماندار ویژه دزفول یکی از موضوعات مهم در جهت ارتقای کشور را جوانی جمعیت و فرزندآوری عنوان کرد و گفت: امید است بتوانیم این خدمات را برای زوج‌ها ارائه و مشکلات را برداریم تا بتوانند در تامین مایحتاج فرزندان خود گام بردارند.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه ازدواج افزود: حرکت گروه جهادی شهدای دزفول در این راستا جای قدردانی دارد و می‌تواند برای جوانان الگوسازی باشد.

اجرای گروه سرود عاشقان مهدی (عج) مسجد امام موسی بن جعفر (ع) صفی‌آباد دزفول، سخنرانی حجت‌الاسلام محجوب پیرامون جوانی جمعیت، اهدای هدیه به خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو، قرعه‌کشی سفر مشهد مقدس در بین حاضران و خواندن خطبه عقد یک زوج جوان در همایش از دیگر بخش‌های این آیین بود.