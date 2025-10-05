پخش زنده
حامیان فلسطین در کشورهای مختلف جهان در مخالفت با نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حامیان فلسطین در کشورهای مختلف جهان در مخالفت با نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران تظاهرکننده طرفدار فلسطین در لاهور پاکستان گرد هم آمدند تا به رهگیری ناوگان غزه از سوی نظامیان اسرائیل اعتراض و از طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای غزه انتقاد کنند. مقیس قریشی، یکی از معترضان، گفت: «ما اجازه نخواهیم داد که سرزمین فلسطین و فداکاریهای فلسطینیها در هیچ توافقی مورد مذاکره قرار گیرد.»
لیاقت بلوچ، از رهبران جماعت اسلامی پاکستان نیز گفت: «ناوگان جهانی صمود در حال حاضر از سوی اسرائیل توقیف شده است. ما خواهان آزادی این افراد هستیم که بدون سلاح بوده و قصد داشتند به مردم نیازمند کمک برسانند. آنان میخواستند محاصرهی منطقهای را که گرفتار قحطی است بشکنند و کمکهای بشردوستانه را به آنجا ببرند. اکنون وظیفهی جامعه بینالمللی است که بازگشت امن آنها را تضمین کند.»
مقیس قریشی، نیز گفت: «پیام ما به رئیسجمهور آمریکا [دونالد ترامپ] و به نمایندگی از مردم جهان این است که اجازه نخواهیم داد سرزمین فلسطین و فداکاریهای ملت فلسطین در هیچ توافقی مورد معامله قرار گیرد. ما حتی یک وجب از خاک فلسطین را به اسرائیل واگذار نخواهیم کرد. اسرائیل یک دولت تروریستی است و ما میخواهیم آن را از میان برداریم.»
در شهرهای رم، بارسلونا و مادرید، صدها هزار نفر با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و چفیهها و با شعار «فلسطین آزاد» به خیابانها آمدند و خواستار پایان جنگ در غزه شدند. این موج اعتراضات پس از توقیف ناوگان بینالمللی کمکرسانی به غزه از سوی اسرائیل شدت گرفته است.
در دوبلین و لندن نیز تجمعهایی کوچکتر برگزار شد. در رم، با وجود تدابیر امنیتی گسترده، «دریایی از جمعیت» به گفتهی برگزارکنندگان حدود یک میلیون نفر (و طبق آمار پلیس، ۲۵۰ هزار نفر) در مرکز شهر راهپیمایی کردند و شعار «بس است، نسلکشی را متوقف کنید» سر دادند.
«دوناتو کولوتچی»، رئیس گروه پیشاهنگان ۴۴ ساله، گفت: «معمولاً علاقهای به تظاهرات گسترده ندارم، اما امروز نتوانستم در خانه بمانم.»
در ساعات اولیهی شب، درگیریهایی میان معترضان و نیروهای پلیس روی داد و پلیس با گاز اشکآور و آبپاش پاسخ پرتاب بطریها و ترقهها را داد. به گزارش خبرگزاری «آنسا»، یازده نفر بازداشت شدند.
تظاهرات گسترده در شهرهای ایتالیا از زمان توقیف ناوگان کمکرسانی جهانی به غزه از سوی اسرائیل در روز چهارشنبه به طور روزانه ادامه دارد.
در مادرید، بنا به اعلام نمایندگی دولت، حدود ۹۲ هزار نفر در حمایت از غزه راهپیمایی کردند. «مارکوس پاگادیسابال»، دانشجوی ۱۹ ساله، گفت: «ما که جانمان در خطر نیست باید برای کسانی بجنگیم که واقعاً در رنج هستند.»
در بارسلونا نیز حدود ۷۰ هزار نفر به گفته پلیس شهری، در حالی که بنر عظیمی با شعار «نسلکشی در فلسطین را متوقف کنید؛ تجارت اسلحه با اسرائیل را پایان دهید» را در دست داشتند، در خیابانهای مرکز شهر راهپیمایی کردند.
«جوردی باس»، معلم ۴۰ ساله، گفت: «این تنها چیزی است که میتواند به مردم فلسطین اندکی امید بدهد؛ دیدن اینکه تمام جهان برای همبستگی با آنان بسیج شده است.»
«مارتا کارانزا»، بازنشسته ۶۵ سالهای که پرچم فلسطین را بر دوش داشت، گفت: «من روز پنجشنبه هم وقتی ناوگان توقیف شد در خیابان بودم. انتظار داشتیم امروز اوضاع جدیتر شود.»
دولت اسپانیا اعلام کرد حدود پنجاه اسپانیایی در میان سرنشینان ناوگان جهانی صمود بودهاند – ناوگانی شامل ۴۵ کشتی و صدها فعال مدنی – که اکنون در اسرائیل بازداشت شدهاند.
در لندن، حدود هزار نفر در میدان ترافالگار گرد آمدند تا از گروه «اقدام فلسطین» حمایت کنند؛ گروهی که دولت بریتانیا از ابتدای ژوئیه به دلیل اقدامات تخریبی، آن را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
یکی از شرکتکنندگان با نام «تسا»، ۳۱ ساله، گفت: من همزمان با جامعه یهودی منچستر احساس همدردی میکنم و در عین حال مخالف نسلکشی در
