مودیان مالیات بر ارزش افزوده بهار ۱۴۰۴ در صورت اصلاح اظهارنامه و پرداخت آن ، از بخشودگی ۹۵ درصدی جرایم بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اعلام کرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۴ اگر تا ۱۲ مهر اظهارنامه خود را اصلاح کنند و تا ۱۴ مهر بدهی مالیاتی را پرداخت کنند، مشمول بخشودگی ۹۵ درصدی جرایم خواهند شد.
پس از پایان مهلت قانونی ثبت اظهارنامهها در ۲۸ مرداد، اظهارنامهها بررسی و در صورت وجود خطا یا اشتباه، پیامهایی به مودیان ارسال میشود تا آن را اصلاح کنند.
مدیرکل امور مالیاتی تاکید کرد اگر مودیان در مهلت تعیین شده نسبت به اصلاح اظهارنامه و پرداخت بدهی اقدام نکنند، بخشودگی جرایم آنها به ۷۰ درصد محدود میشود.
وی از همه مودیان خواست از این فرصت استفاده کنند تا جرایم کمتری پرداخت کرده و امور مالیاتی خود را بهروز کنند.