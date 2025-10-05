استاندار لرستان با تأکید بر نقش مؤثر کتابخانه‌ها در ارتقای فرهنگ مطالعه و تربیت نسل آینده، خواستار فعال‌تر شدن انجمن‌های کتابخانه ها در شهرستانها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛استاندار لرستان در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان با تأکید بر نقش مؤثر کتابخانه‌ها در ارتقای فرهنگ مطالعه و تربیت نسل آینده، خواستار فعال‌تر شدن انجمن‌های کتابخانه ها در شهرستانها شد.

سعید شاهرخی با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ زمان‌بندی منظم برای تکمیل طرحهای نیمه‌تمام فرهنگی، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی استان را خواستار شد.

استاندار لرستان با تأکید بر لزوم پیگیری مستمر طرحهای عمرانی کتابخانه‌ها از اختصاص اعتبارات جدید برای کتابخانه ها خبر داد و گفت: طرحهای فرهنگی و از جمله کتابخانه ها در صورتی که از سوی مسئولان شهرستانی پیگیری شود، در تخصیص بودجه استانی در اولویت قرار خواهند گرفت.

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت گسترش کتابخانه‌های سیار، خواستار هم‌افزایی میان دستگاه‌ها شد و افزود: با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان آموزش‌وپرورش و نهاد کتابخانه‌ها، دانش‌آموزان سراسر استان از ظرفیت کتابخانه‌ها بهره‌مند می شوند.

وی با تاکید بر نگاه فرهنگی دولت گفت: کتابخانه‌ها جزو اولویت‌های اصلی هستند، هر جا اندیشه و دانش زنده بماند، مسیر توسعه هموار می‌شود و همه مدیران باید با نگاه مثبت و همدلانه برای گسترش فرهنگ مطالعه تلاش کنند.

جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان لرستان با حضور استاندار، فرمانداران، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان و جمعی از مسئولان فرهنگی برگزار شد.