به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حسین نگهدار معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد: طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از ۲۰۸ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در مزارع مرغ مادر استان تولید شده که برای نخستین بار در کشور، رکوردی تاریخی و بی‌سابقه به ثبت رسیده است.

وی افزود: این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۸ درصدی داشته و نشان‌دهنده ظرفیت‌های ممتاز استان در حوزه دام و طیور است.

نگهدار همچنین از انجام ۱۰۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های مرغ گوشتی مجاز و دارای پروانه بهره‌برداری استان خبر داد که نسبت به سال قبل، افزایش یک درصدی را نشان می‌دهد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از این میزان جوجه‌ریزی، حدود ۱۸۹.۲ هزار تن گوشت مرغ آماده طبخ تولید خواهد شد که از این مقدار، ۵۶ هزار تن در داخل استان مصرف شده و بیش از ۷۰ درصد مازاد تولید برای نخستین بار در این سطح، به سایر استان‌ها به‌ویژه تهران ارسال می‌شود.

وی با اشاره به تعدد تعطیلات در نیمه اول سال، تأکید کرد: با رصد و پایش مستمر واحد‌های مرغ گوشتی، هیچ‌گونه کمبود یا اختلالی در تأمین و عرضه مرغ در سطح استان و انجام تعهدات تأمین مرغ استان تهران به وجود نیامده است.

نگهدار با اشاره به نقش مازندران در تضمین امنیت غذایی ملی گفت: این دستاورد حاصل توان تخصصی تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی‌های هدفمند و نظارت هوشمند است و استان به‌عنوان قطب اصلی تأمین پایدار گوشت مرغ کشور شناخته می‌شود.