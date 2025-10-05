پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از اجرای مستمر برنامههای گشت و کنترل در زیستگاههای خشکی و آبی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: این اقدامات برای صیانت از محیط زیست، حمایت از گونههای جانوری و گیاهی و جلوگیری از تخلفات زیستمحیطی انجام میشود.
مختار خانی با اشاره به اهمیت پایش زیستگاههای طبیعی اظهار داشت: این برنامهها در زیستگاههای خشکی نقطه صفر مرزی بخش صومای برادوست به اجرا درآمد و مأمورین یگان حفاظت با هدف جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز و نیز شناسایی و برخورد با هرگونه تهدید زیستمحیطی در منطقه حضور یافتند.
وی افزود: هدف اصلی این گشتها، پایش و نظارت مستمر بر وضعیت زیستگاهها و صیانت از تنوع زیستی منطقه است. همچنین در این برنامهها بر همکاری و همراهی مردم و ترغیب آنان به رعایت اصول حفاظت از محیط زیست تأکید ویژه میشود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با بیان اینکه مشارکت فعال جوامع محلی نقش مهمی در موفقیت برنامههای حفاظتی دارد، خاطرنشان کرد: همراهی اقشار مختلف جامعه در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست تضمینکننده پایداری زیستبومهای منطقه خواهد بود.