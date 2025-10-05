پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از تشکیل ۲۰۰ پرونده تخلف در حوزه عرضه گوشت مرغ خبر داد و گفت: ۱۳۰ واحد صنفی به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر افزایش غیرمتعارف قیمت گوشت مرغ و نگرانی درباره کیفیت و وضعیت بهداشتی عرضه آن در برخی واحدهای صنفی، گشت مشترک بازرسی تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت، اداره صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی از واحدهای عرضه مرغ در سطح استان بازرسی کردند.
او افزود: تعداد ۲۰۰ فقره پرونده در حوزه مرغ از ابتدای مرداد ماه تاکنون به این اداره کل ارسال شده، که از این تعداد برای ۱۳۰ واحد متخلف رای صادر شد؛ و متخلفین به پرداخت ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: هیچگونه اغماضی در برخورد با متخلفان وجود ندارد و طرحهای نظارتی تا برقراری آرامش بازار و تأمین نیاز مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.