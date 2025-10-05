شهروند خبرنگار ما از شهر ماهان کرمان از مسئولان خواسته برای سهولت در جابجایی مسافران، اتوبوس بیشتری اختصاص داده شود.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از وضعیت نامناسب جابجایی مسافران در اتوبوس های ببن شهری، خواستار افزایش اتوبوس ها برای آسایش مردم در شهرماهان شد.

لطفا با توجه به نیاز مردم و نزدیکی به استان کرمان به وضعیت جابجایی مسافران، دانشجویان، کارمندان توسط اتوبوس های بین شهری رسیدگی کنید.

با توجه به گران شدن هزینه تاکسی ها مردم قادر به پرداخت هر روز این هزینه ها نیستند و نیاز هست اتوبوس های بیشتری حداقل ۱ ساعت یکبار برای شهر ماهان اختصاص داده شود.

