به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متادون، پیشتاز علل مرگ در مسمومیت‌های دارویی است.

رییس گروه کنترل و تضمین کیفیت آزمایشگاه‌های سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه مصرف متادون باید طبق قوانین و دستورالعمل‌های خاصی صورت بگیرد، گفت: طی سال‌های اخیر و بر اساس ارجاعات صورت گرفته به پزشکی قانونی، متادون پیشتاز علل مرگ در مسمومیت‌های دارویی بوده است.

دکتر مریم اخگری افزود: دارو‌های متادون و ترامادول که به صورت صنعتی تولید می‌شوند، هر چند در بازار دارویی مواردی از مصرف مجاز دارند، اما بعضی افراد این دارو‌ها را مورد سوءمصرف قرار داده و با عوارض خطرناکی از جمله مرگ مواجه می‌شوند.

او گفت: موارد مجاز مصرف متادون در ترک اعتیاد و با عنوان جایگزینی برای درمان اعتیاد است که باید تحت نظر پزشک با میزان و مقدار مشخص مورد استفاده قرار گیرد؛ ترامادول نیز مسکن مخدر برای تسکین درد‌های متوسط تا قوی آن هم با دستور و تجویز پزشک است، هر دوی این دارو‌ها در صورت هرگونه استفاده خارج از دستور و تجویز پزشک عوارضی همچون مرگ را به دنبال خواهد داشت.

اخگری با اشاره به اینکه جوانان بیشترین قربانیان سوءمصرف دارو‌های مخدر هستند، افزود: متاسفانه برخی جوانان به دلیل ناآگاهی و آشنا نبودن با عوارض و خطرات این داروها، به توصیه دوستان خود و یا تحت تأثیر تبلیغات شبکه‌های اجتماعی به تهیه و مصرف دارو‌های مخدر اقدام می‌کنند؛ در حالی که این دارو‌ها از جمله دارو‌های تحت کنترل بوده و فروش آن‌ها بدون مجوز ممنوع است.

او گفت: این دارو‌ها در اختیار داروخانه‌هایی خاص قرار دارد که فقط با ارائه نسخه معتبر پزشک در اختیار بیمار نیازمند قرار می‌گیرد؛ اما متاسفانه برخی از داروخانه‌ها این دارو‌ها را بدون نسخه در اختیار جوانان قرار می‌دهند و آنان نیز از سر بی اطلاعی دارو‌ها را استفاده قرار می‌کنند.

عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه همراه داشتن دارو‌های مخدر و نقل و انتقال آن نیز جرم محسوب می‌شود، افزود: عوارض و خطرات مصرف دارو‌های مخدر بدون تجویز پزشک به حدی است که حتی همراه داشتن این دارو‌ها نیز جرم تلقی می‌شود و فرد اجازه جابه جایی و نقل و انتقال آن را ندارد.

عملکرد متادون در بدن مانند مواد مخدر است

رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت آزمایشگاه‌های سازمان افزود: متادون دارویی بسیار قوی و عملکرد آن در بدن مانند مواد مخدر است که اگر کنترل نشده مورد استفاده قرار گیرد، عوارض جبران ناپذیری خواهد داشت.

او با تأکید بر اینکه دارو‌ها باید از مبادی رسمی و مجاز تهیه شوند، تصریح کرد: طبق بررسی‌های سازمان پزشکی قانونی کشور برخی دارو‌های غیرمجاز ترک اعتیاد و قرص‌های دست ساز حاوی مقادیر سمی متادون و ترامادول و دیفنوکسیلات هستند و از آنجا که این دارو‌ها دست سازند هیچگونه نظارتی بر روند ساخت آن‌ها صورت نمی‌گیرد و ترکیباتشان نیز مشخص نیست.

دکتر اخگری افزود: این دارو‌ها از سوی افراد سودجو یا برخی عطاری‌ها به عنوان داروی ترک اعتیاد و .. در اختیار جوانان قرار داده می‌شود و مقدار دارو‌های مخدر استفاده شده در این ترکیبات بسیار بالاتر از مقدار درمانی آن است به همین دلیل فرد پس از مصرف با خطر مرگ مواجه خواهد شد.

عضو هیئت علمی سازمان با اشاره به اینکه مواردی از مرگ مشکوک فرد بدون داشتن هیچگونه سابقه بیماری و حتی با سلامت کامل جسمی به پزشکی قانونی ارجاع شده است، این را هم گفت که در بسیاری از موارد مرگ این افراد به دلیل استفاده از دارو‌های تقلبی با ترکیبات نامشخص روی داده است.