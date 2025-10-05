پخش زنده
«صبح به وقت فرهنگ»، «سرزمین من»، «مستند فرهنگ»، «ققنوس»، «هفت اقلیم» و «نمایش فرهنگ»، از برنامه های است که رادیو فرهنگ به مناسبت هفته فراجا و در آستانه روز بزرگداشت حافظ، پخش می کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رادیو فرهنگ این هفته در کنار فراجا، یاد و راه شهدای امنیت را پاس میدارد، شهدایی که در حملات ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی جانشان را برای آرامش مردم فدا کردند.
هفته فراجا امسال با شعار «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» آغاز شد و رادیو فرهنگ با حالوهوای متفاوتی به این هفته میپردازد و با نگاهی به زندگی که نیروهای پلیس در خط مقدم دفاع از امنیت ایستادند و تعدادی از آنان در حملات موشکی دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند «مستند فرهنگ» را ساعت ۱۴:۳۰ با روایتی از زندگی و فعالیت برخی از شهدای فراجا، پخش میکند.
برنامه «صبح به وقت فرهنگ»، هم از گروه جامعه و کتاب، هر روز ساعت ۶:۳۰، با موضوعات فراجا پخش میشود.
رادیو فرهنگ این هفته در «سرزمین من»، که ساعت ۱۳ از گروه تاریخ و اندیشه پخش میشود با مسئولان و فرماندهان فراجا گفتکو خواهد داشت.
این شبکه رادیویی با پخش ویژهبرنامههای صبحگاهی و مجموعهای از برنامههای شاخص در حوزههای اجتماعی، تاریخی، موسیقی، سینما، ادبیات و هنر، روزی پرمحوریت را برای شنوندگان رقم میزند، از پرسشهای مردمی در «صبح به وقت فرهنگ» تا بزرگداشت حافظ و نقد جشنواره فیلم کودک و معرفی کتاب حوزه دفاع مقدس و گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از جمله محورهای این برنامهها هستند.
آغاز برنامههای روز با «صبح به وقت فرهنگ» در ساعت ۵:۳۰ از گروه جامعه و کتاب همراه بود که با طرح پرسشی درباره ایفای نقش پلیس، شنوندگان را به واکاوی زیباترین و دشوارترین جنبههای این حرفه در هفته گرامیداشت نیروی انتظامی دعوت کرد و سپس پخش مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی به صورت زنده آغاز شده است تا مخاطبان از تازهترین مباحث قانونگذاری کشور آگاه شوند.
در ادامه، ساعت ۱۲:۳۰ «دردانه» با محور مسابقهای پیرامون پوشش ایرانی–اسلامی فضایی رقابتی و فرهنگی را در نیمروز برای شنوندگان ایجاد میکند.
در برنامه «سرزمین من»، ساعت ۱۳ به تهیه و نویسندگی محمدرضا حاجحیدری و حضور کارشناسانی، چون مختاری اصفهانی، محمد ساجدی، قریبی، فرانیا و جلال زایی، رویدادهای تاریخی و اجتماعی از مهاجرت امامره تا جغرافیای خاش و موزه جنوب شرق ایران بررسی میشود.
ساعت ۱۴:۳۰ «مستند فرهنگ» به تهیهکنندگی حمیرا فراتی به مناسبت سالروز تولد ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک، عکاس و کارگردان هنری، مسیر کاری و آثار او را مرور میکند.
ابراهیم حقیقی متولد ۱۳ مهر ۱۳۲۸ در تهران است. پدرش، عکاس پرتره اهل اراک، از نخستین فعالان یکی از قدیمیترین آتلیههای تهران «چهرهنما» بود و هنر رنگآمیزی عکس با جوهر را به فرزندش آموخت. علاقهمندی حقیقی به کتاب و تصویرسازی در نوجوانی، او را با آثار مرتضی ممیز آشنا کرد و مسیر تجربههای هنریاش را شکل داد.
او دیپلم ریاضی سال ۱۳۴۶ و کارشناسی ارشد معماری را از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گرفت و نخستین پوسترهای خود را در سال ۱۳۴۸ طراحی کرد. فعالیتهایش از طراحی پوستر برای سینما و تئاتر، ساخت فیلمهای کوتاه و انیمیشن، تصویرسازی کتابهای احمد شاملو، تا طراحی صحنه مجمو.عه های «سربداران» و «افسانه سلطان و شبان» گسترده است.
حقیقی عضو انجمن بینالمللی طراحان گرافیک، انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، انجمن تصویرگران کتاب کودک و انجمن فیلمسازان مستند ایران است. نشانواره ماهنامه «فیلم» و «جشنواره فیلم فجر» نیز از آثار ماندگار اوست.
برنامه «ققنوس» به سردبیری مریم مردانی و گویندکی مهدی محمدیان، با حضور رسولی، محمود اکرامیفر، محمد محمدی و بخش ادبی «به قدر تشنگی» با اجرای سعید یوسفنیا، فضای ادبی و فرهنگی ساعت ۱۵ پخش میشود.
ساعت ۱۶ «هفت اقلیم» به تهیهکنندگی رویا ولیزاده، نقد و بررسی سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان را با گفتوگو با رسول امی، مسئولان جشنواره، دکتر امین جواهری و اطلاع رسانی از جشنواره توسط غزاله یراقی در دستور کار دارد.
«ایستگاه ۱۰۶»، با بهشهای مختلف به تهیه کنن گی فاطمه ترسا از گروه تاریخ و اندیشه ساعت ۱۷ پخش میشود
ساعت ۲۲ «نیستان» به تهیهکنندگی یلدا احتشامی، میزبان نامهای برجسته موسیقی ایرانی، چون محسن حسینی، بابک بختیاری، فاطمه کاهه، وحید طالبی گلپایگانی و محمد سعید میرزایی است.
همچنین ساعت ۲۳ «نمایش فرهنگ» با اجرای رمان «حافظ ناشنیده پند» اثر ایرج پزشکزاد و به همت گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ در آستانه روز بزرگداشت حافظ (۲۰ مهر) شنوندگان را با جلوهای متفاوت از زندگی شاعر شیراز همراه میسازد.
«حافظ ناشنیده پند» اثر طنزپرداز معاصر، ایرج پزشکزاد، برههای از زندگی شخصی و اجتماعی حافظ شیرازی را از زبان محمد گلندام ـ دوست نزدیک و گردآورنده دیوان اشعار ـ روایت میکند. گلندام که پس از درگذشت حافظ، دیوان او را گردآوری و بر آن مقدمه نوشت، در این داستان، به لحظات کمتر شنیدهشده زندگی شاعر و ارتباطاتش با دیگر شاعران از جمله عبید زاکانی میپردازد.
پزشکزاد با نثری روان و طنزآلود، دغدغههای اجتماعی حافظ، ماجراهای عاشقانه و فضای فرهنگی زمان او را در قالب روایتی نمایشی زنده کرده است.
پخش این نمایش در آستانه روز بزرگداشت حافظ، فرصتی برای بازخوانی نگاه معاصر به حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایران است که توسط گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ برای شنوندگان آماده شده است و تا ۲۰ مهر ماه هرشب ساعت ۲۳، پخش می شود.