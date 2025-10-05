نتایج ارزیابی فراخوان «مرورنویسی و سیرنویسی کتاب» مشارکت گسترده ۳۱ استان، پیشتازی قالب مرور و درخشش بانوان در کیفیت آثار را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پی انتشار فراخوان ملی «مرورنویسی و سیرنویسی کتاب» از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ۱۳۸ اثر از ۳۱ استان کشور به دبیرخانه این طرح ارسال شد. فرایند ارزیابی تخصصی آثار با بیش از ۷۰ ساعت داوری کارشناسی و نگارش ۲۵ هزار کلمه تحلیل و بررسی انجام شد که نتایج آن نشان‌دهنده مشارکت گسترده ملی، پیشتازی قالب مرور کتاب و درخشش بانوان در کیفیت آثار است و نتایج این ارزیابی تصویری روشن از کیفیت آثار، پراکندگی جغرافیایی و ترکیب جنسیتی مشارکت‌کنندگان ارائه می‌دهد.

قالب‌های ارسالی و کیفیت آثار

آثار دریافتی در سه قالب «مرور کتاب»، «سیر مطالعاتی» و «سری مطالعاتی» طبقه‌بندی شدند. در این میان، قالب «مرور کتاب» با ۱۰۵ اثر (۷۶.۰۹٪) بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. قالب «سیر مطالعاتی» با ۲۳ اثر (۱۶.۶۷٪) و قالب «سری مطالعاتی» با ۱۰ اثر (۷.۲۵٪) در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

از نظر کیفی نیز قالب مرور پیشتاز بود، به‌طوری‌که ۲ اثر در سطح عالی، ۱۶ اثر بسیار خوب و بیش از نیمی از آثار در سطح خوب ارزیابی شدند.

در جمع‌بندی نهایی، ۲ اثر (۱.۴۵٪) در سطح عالی، ۱۸ اثر (۱۲.۳۲٪) بسیار خوب، ۷۲ اثر (۵۲.۹۰٪) خوب، ۳۶ اثر (۲۶.۰۹٪) نیازمند آموزش و ۱۰ اثر (۷.۲۵٪) ضعیف شناخته شدند.

قالب «سری مطالعاتی» هیچ اثر ضعیفی نداشت و ۸۰ درصد آثار آن در سطح خوب ارزیابی شد؛ در مقابل، قالب «سیر مطالعاتی» فاقد آثار عالی بود و بیش از ۳۰ درصد آثار آن نیازمند آموزش تشخیص داده شد.

پراکندگی جغرافیایی آثار

آثار ارسالی از ۳۱ استان کشور دریافت شد که بیانگر مشارکت گسترده ملی در این فراخوان است. در میان استان‌ها، اصفهان با ۲۲ اثر در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن تهران و کرمان هر کدام با ۱۸ اثر و خراسان رضوی با ۱۷ اثر بیشترین میزان مشارکت را داشتند. همچنین خراسان جنوبی با ۱۲ اثر و کردستان و فارس هرکدام با ۸ اثر در رده‌های بعدی قرار گرفتند. قالب مرور در تمامی استان‌ها غالب بود، اما استان‌هایی همچون کرمان، خراسان جنوبی و کردستان، سهم قابل‌توجهی در قالب «سیر مطالعاتی» داشتند که از گرایش محتوایی خاص در این مناطق حکایت دارد.

ترکیب جنسیتی مشارکت‌کنندگان

از میان ۱۳۸ اثر دریافتی، ۱۲۱ اثر (۸۷.۶۸٪) به قلم بانوان و ۱۷ اثر (۱۲.۳۲٪) به قلم آقایان نوشته شده است. در ارزیابی کیفی، آثار عالی به‌صورت مساوی میان زنان و مردان تقسیم شد، اما سهم آثار خوب و بسیار خوب در میان بانوان چشمگیرتر بود و نشان از کیفیت بالای مشارکت آنان در این فراخوان دارد. در مقابل، آثار ضعیف در میان آثار ارسالی مردان نسبت بیشتری داشت.

اهداف و چشم‌انداز فراخوان

فراخوان «مرورنویسی و سیرنویسی کتاب» با هدف تربیت نیرو‌های متخصص در عرصه نگارش مرور و سیر مطالعاتی کتاب برگزار شد. تولید این آثار، علاوه بر ارتقای تجربه کاربری کتابخانه‌ها و تسهیل مشاوره به خوانندگان، نقش مهمی در بهبود جستجوی منابع و توسعه کاربرد‌های هوش مصنوعی در عرصه کتابداری و خدمات اطلاعاتی ایفا می‌کند.