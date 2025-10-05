سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از افتتاح ۲۲ طرح گردشگری با هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ یوسف سلمان خواه در حاشیه افتتاح یک طرح بوم گردی در روستای چکوسر شفت گفت: ۲۲ طرح گردشگری با هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری امسال در هفته گردشگری در گیلان به بهره برداری رسید که این امر در تبدیل شدن گیلان به قطب گردشگری کشور و معرفی ظرفیت‌های این استان به گردشگران داخلی و خارجی نقش موثری دارد.

وی افزود: با افتتاح این طرح‌ها ، برای ۳۰۰ نفر از جوانان این استان شغل ایجاد شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به اجرای ۲۰۷ برنامه فرهنگی، گردشگری و اقتصادی هفته گردشگری امسال در گیلان، گفت: امروز هم یک واحد بوم گردی با ۱۴۰ مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع، با بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در روستای چکوسر شفت به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه افتتاح این واحد بوم گردی، نقش بسزایی در توسعه گردشگری پایدار، رشد اقتصاد منطقه و اشتغالزایی جوانان ایفا خواهد کرد، افزود: توسعه گردشگری روستایی، فرهنگ و سنت‌های محلی را به نسل‌های آینده منتقل کرده و با ایجاد جاذبه‌های اقتصادی، زمینه مهاجرت معکوس به مناطق روستایی را فراهم می‌کند.