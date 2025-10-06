پخش زنده
مصرف قند و شیرینیجات در دوران بارداری باعث وزنگیری سالم جنین نمیشود و مصرف زیاد آنها خطر بروز مشکلات جدی برای مادر و جنین را افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به برخی باورهای نادرست درباره تغذیه دوران بارداری واکنش نشان داد و اعلام کرد مصرف قند و شیرینیجات و نوشیدنیهای شیرین مانند دلستر باعث وزنگیری سالم جنین نمیشود.
بر اساس اعلام این دفتر، مصرف قندهای ساده مانند قند، شکر، شیرینی، کیک و نوشابههای صنعتی باید در دوران بارداری محدود شود، زیرا این مواد کالری بالایی دارند ولی ارزش غذایی کمی دارند و مصرف زیاد آنها میتواند باعث مشکلاتی مانند چاقی، دیابت بارداری و فشار خون بالا شود که سلامت مادر و جنین را به خطر میاندازد.
در صورتی که وزن مادر یا جنین پایین باشد، پزشک معالج توصیه میکند مادر به متخصص تغذیه مراجعه کند تا رژیم غذایی سالم و متناسبی برای او تنظیم شود.
تغذیه اصولی و متعادل زیر نظر متخصص بهترین راهکار برای وزنگیری سالم جنین است و نباید به مصرف بیرویه قند و شیرینیجات متوسل شد.