کاشت سیر در وسعت ۲۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی خوروبیابانک آغاز شد.

مدیر جهاد کشاورزی خوروبیابانک گفت: کار کاشت سیر ازمهرماه آغاز شده وبه مدت یک ماه ادامه دارد.

مرتضی رئیسی افزود: متوسط برداشت سیر از هر هکتار بین ۱۰ تا ۱۲ تن است و در هر دوره حدود ۲۲۰ تن محصول برداشت می‌شود.

وی گفت: بیشترین رقم کشت شده سیر شهرستان نوع بومی جندق و روستای مصر است.

سیر سرشار از فولیک اسید، ویتامین سی، کلسیم، آهن و منیزیم و برای تصفیه خون و عفونت‌های تنفسی مفید است.

گردشگری، محور توسعه پایدار در شهرستان خوروبیابانک است.

نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری خوروبیابانک گفت: توسعه گردشگری و توجه به زیر ساخت‌ها یکی از ارکان مهم رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در خوروبیابانک است.

الهام آزاد در بازدید از روستا‌های گردشگری گرمه، مهرجان و بیاضه افزود: گردشگری می‌تواند به‌عنوان پیشران اقتصاد محلی عمل کند و موجب ایجاد اشتغال، حفظ جمعیت در روستا‌ها و مهاجرت معکوس می‌شود.