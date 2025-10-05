تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران در بخش تیمی دو نفره مردان به مدال طلا و در بخش انفرادی مردان به مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا ریاض ۲۰۲۵، رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی آسیا ریاض ۲۰۲۵ از تاریخ ۱۰ مهر تا ۱۴ مهرماه سال ۱۴۰۴ در شهر ریاض عربستان برگزار شد که تیم ملی فانکشنال فیتنس ایران در بخش تیمی دو نفره مردان توسط فرشید عمارلو و شاهو حسن‌زاده به مدال طلای تیمی دو نفره و محمد میثم روحانی به مدال برنز انفرادی این دوره از رقابت‌ها دست یافت.

ترکیب تیم‌های ملی مردان و زنان فانکشنال فیتنس ایران که از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی و تندرستی و با تلاش کمیته فانکشنال فیتنس به این دوره از مسابقات اعزام شد، آمده است:

تیم ملی مردان:

فرشید عمارلو، شاهو حسن‌زاده، امید هادیان، آرمین رجبی، محمدجواد قربانپور فاز، محمد میثم روحانی، حسین منتظری و امیر ملیونی

سرمربی: عادل رحیمیان اکبری

تیم ملی بانوان:

نگین نجفی، زینب مرویان حسینی و زهرا بهرامی راد

سرمربی: ابریشم ارجمندخواه

سرپرست: عسگر آزادیان