چولی قیزک، عروسک بارانخواهی در آیینه اصفهک جهانی
کارگاه آموزشی ساخت عروسک آیینی «چولی قیزک» با بهرهگیری از تکنیک پاپیهماشه به مناسبت هفته گردشگری، در روستای جهانی اصفهک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، این برنامه با همکاری معاونت گردشگری، میراث فرهنگی خراسان جنوبی، برگزار شد جمعی از علاقهمندان، هنرمندان بومی و کودکان و نوجوانان در آن حضور داشتند.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در این خصوص گفت: در جریان این کارگاه، شرکتکنندگان با شیوههای سنتی ساخت عروسک بارانخواهی و نمادهای فرهنگی مرتبط با آن آشنا شدند.
عرب افزود: چولی قیزک عروسکی است که در فرهنگ عامه مردم خراسان بهعنوان نشانهای از دعا و طلب باران جایگاه ویژهای دارد.
وی گفت: احیای آیینهای کهن و میراث ناملموس فرهنگی همچون چولی قیزک، نهتنها به حفظ هویت فرهنگی و پیوند نسلها کمک میکند، بلکه میتواند بستری برای خلاقیتهای هنری و بازآفرینی سنتها در زندگی معاصر باشد.
معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در این خصوص افزود: توجه به میراث ناملموس، بخشی از سیاستهای توسعه گردشگری فرهنگی در استان است و برگزاری چنین کارگاههایی در روستاهای جهانی و هدف گردشگری، فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آیینهای بومی به شمار میرود.
عرب افزود: در پایان این رویداد، آثار ساختهشده توسط شرکتکنندگان به نمایش گذاشته شد.