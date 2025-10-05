به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، این برنامه با همکاری معاونت گردشگری، میراث فرهنگی خراسان جنوبی، برگزار شد جمعی از علاقه‌مندان، هنرمندان بومی و کودکان و نوجوانان در آن حضور داشتند.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در این خصوص گفت: در جریان این کارگاه، شرکت‌کنندگان با شیوه‌های سنتی ساخت عروسک باران‌خواهی و نماد‌های فرهنگی مرتبط با آن آشنا شدند.

عرب افزود: چولی قیزک عروسکی است که در فرهنگ عامه مردم خراسان به‌عنوان نشانه‌ای از دعا و طلب باران جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی گفت: احیای آیین‌های کهن و میراث ناملموس فرهنگی همچون چولی قیزک، نه‌تنها به حفظ هویت فرهنگی و پیوند نسل‌ها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بستری برای خلاقیت‌های هنری و بازآفرینی سنت‌ها در زندگی معاصر باشد.

معاون گردشگری، سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در این خصوص افزود: توجه به میراث ناملموس، بخشی از سیاست‌های توسعه گردشگری فرهنگی در استان است و برگزاری چنین کارگاه‌هایی در روستا‌های جهانی و هدف گردشگری، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آیین‌های بومی به شمار می‌رود.

عرب افزود: در پایان این رویداد، آثار ساخته‌شده توسط شرکت‌کنندگان به نمایش گذاشته شد.