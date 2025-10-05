پخش زنده
مسئول واحد بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت دزفول با اشاره به موفقیت این شخرستان در پوشش واکسیناسیون گفت: ۱۰۰ درصد کودکان ۱۸ ماهه در این شهرستان واکسینه شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن پدرامفر با اشاره به پوشش بالای واکسیناسیون ۱۸ ماهگی در دزفول، گفت: پوشش این واکسیناسیون در شهرستان در وضعیت خوبی قرار دارد.
وی با بیان اینکه اثربخشی واکسن سرخک حدود ۹۵ درصد است، افزود: با وجود پوشش گسترده واکسیناسیون در کشور، متأسفانه طی ماههای اخیر مواردی از بازگشت سرخک در برخی نقاط کشور، بهویژه مناطق شرقی مشاهده شده است که مواردی نیز از ابتلا در شهرستان دزفول رویت شده است. بررسیهای کشوری نشان دهنده این است که اکثر مبتلایان به سرخک از میان افرادی هستند که واکسن نزدهاند یا سابقه مشخصی از دریافت واکسن ندارند.
پدرامفر درباره وضعیت سایر ردههای سنی واکسیناسیون اظهار داشت: برخی خانوادهها از دریافت واکسن روتین بخصوص در سنین قبل از ۶ ماهگی بدون دلایل علمی امتناع میورزند که این میتواند زنگ خطری برای کودک و هم سن و سالهای کودک در سالهای آتی بخصوص دوران مدرسه باشد.
مسئول واحد بیماریهای واگیردار مرکز بهداشت دزفول با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون، بیان کرد: اکنون ۷ نوع واکسن مختلف برای کودکان زیر ۲ سال تزریق و دو نوع نیز خورانده میشود و ضروری است جهت بالا بردن ایمنی کودک در زمان مقرر واکسنها دریافت شود.
وی در پایان از والدین درخواست کرد طبق زمانبندی اعلامشده برای تزریق واکسن کودک خود مراجعه کنند، مگر در مواردی خاص که پزشک تشخیص دهد کودک باید دوره بیماری خود را طی کند.