به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ سید فرامرز میر افزود: در راستای تقویت نظارت‌های اجتماعی بر فعالیت متخلفان عرصه میراث‌فرهنگی و جلوگیری از حفاری‌های غیرمجاز، اخبار مردمی مبنی بر وقوع حفاری غیرمجاز در بافت تاریخی گرگان موردبررسی قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: پس از رصد اطلاعاتی گسترده میدانی و پایش منطقه، تیم کارآزموده پایگاه عملیاتی یگان حفاظت مرکز استان با هماهنگی فرماندهی یگان و همکاری کلانتری ۱۳ شهید رجایی گرگان و همچنین کسب نیابت قضایی موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر از حفاران غیرمجاز شدند.

او بیان کرد: این افراد در حال انجام حفاری به عمق دو متر و عرض یک‌متر و ۳۰ سانتی‌متر بودند که در حین عملیات به همراه ادوات حفاری غیرمجاز دستگیر شدند.

سرهنگ میر افزود: پس از تنظیم صورت‌جلسه، متهمان به کلانتری ۱۳ شهید رجایی گرگان تحویل داده شدند تا سیر مراحل قانونی و قضایی در خصوص آنان طی شود.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۰۹۶۶۲ اطلاع دهند.