به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ولی الله ناصری مجموع ظرفیت ۲۱ نیروگاه خورشیدی مستقر در ادارات را ۸۰۰ کیلووات عنوان کرد و گفت: تاکنون ۳۶۳ کیلووات نیروگاه خورشیدی در ادارات استان احداث شده و ۵۳۵ کیلوات دیگر نیز در دست اجرا است.

وی اظهار کرد: با اقدامات در دست اجرا؛ تا پایان سال جاری این میزان به ۱۵۰۰ کیلووات در سطح ادارات استان ایلام افزایش می‌یابد.

ایلام با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی و تابش بالای خورشید، از نظر جغرافیایی و اقلیمی یکی از مستعدترین مناطق کشور برای بهره‌برداری از انرژی خورشیدی محسوب می‌شود، گستردگی دشت‌ها و اراضی قابل استفاده، نزدیکی به شبکه‌های برق سراسری و همجواری با عراق، این استان را به نقطه‌ای راهبردی در تولید و صادرات انرژی پاک تبدیل کرده است.

این موقعیت ممتاز می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک قطب بزرگ انرژی‌های تجدیدپذیر در غرب کشور باشد.