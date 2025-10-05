پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایلام از احداث ۲۱ نیروگاه خورشیدی در ادارات این استان به منظور رفع ناترازی مصرف برق در بخش اداری، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ولی الله ناصری مجموع ظرفیت ۲۱ نیروگاه خورشیدی مستقر در ادارات را ۸۰۰ کیلووات عنوان کرد و گفت: تاکنون ۳۶۳ کیلووات نیروگاه خورشیدی در ادارات استان احداث شده و ۵۳۵ کیلوات دیگر نیز در دست اجرا است.
وی اظهار کرد: با اقدامات در دست اجرا؛ تا پایان سال جاری این میزان به ۱۵۰۰ کیلووات در سطح ادارات استان ایلام افزایش مییابد.
ایلام با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی و تابش بالای خورشید، از نظر جغرافیایی و اقلیمی یکی از مستعدترین مناطق کشور برای بهرهبرداری از انرژی خورشیدی محسوب میشود، گستردگی دشتها و اراضی قابل استفاده، نزدیکی به شبکههای برق سراسری و همجواری با عراق، این استان را به نقطهای راهبردی در تولید و صادرات انرژی پاک تبدیل کرده است.
این موقعیت ممتاز میتواند زمینهساز ایجاد یک قطب بزرگ انرژیهای تجدیدپذیر در غرب کشور باشد.