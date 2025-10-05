به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان جوین، گفت: در رشته بدنسازی بانوان، ۱۰۰ نفر موفق به کسب عناوین استانی شدند و یک نفر نیز مدال کشوری را به دست آورد، در اسکیت نیز ۳ نفر در رقابت‌های استانی افتخارآفرینی کردند و ژیمناستیک‌کاران بانوی جوین ۲۰ مدال استانی کسب کردند. همچنین در رشته دفاع شخصی، بانوان موفق به کسب ۲۰ مدال در سطح کشور شدند.

داداری افزود: در سال ۱۴۰۳، شش نفر از بانوان ورزشکار جوین در ۱۸ شهریورماه به عناوین بین‌المللی دست یافتند، ۳۰ نفر در ۳۰ شهریورماه قهرمان مسابقات کشوری و ۱۶ نفر نیز در ۲۵ آبان ماه در سطح استان افتخار کسب کردند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۰ بانوی ورزشکار برتر در خراسان رضوی داشته‌ایم. همچنین تیم والیبال بانوان با ۲۰ ورزشکار نیز در برنامه امسال مورد قدردانی قرار گرفت.