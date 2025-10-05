به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر اختیاری، با بیان اینکه علت اصلی این انسدادها انجام عملیات فنی و نظافت دوره‌ای است، گفت: کارشناسان در این بازه زمانی به صورت پیوسته، اقدام به سرویس و کالیبراسیون دقیق انواع سنسورها و سامانه های هوشمند می‌کنند. همچنین، سرویس کامل شبکه روشنایی برای اطمینان از عملکرد بهینه، بررسی و آزمایش تجهیزات اطفاء حریق و فن‌های تهویه و بازرسی تخصصی تاسیسات برق اصلی و سامانه‌های تغذیه اضطراری صورت می‌گیرد. علاوه بر این، عملیات نظافت درون تونل‌ها برای حفظ استانداردهای بهداشتی و دید بهتر نیز اجرا خواهد شد.

اختیاری از شهروندان خواست تا در ساعات اعلام‌شده، برای تردد از مسیرهای جایگزین استفاده کنند. وی تأکید کرد که این توقف‌های برنامه‌ریزی شده، ضامن امنیت بلندمدت عبور و مرور از این زیرساخت‌های حیاتی شهری است.