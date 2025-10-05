شهروند خبرنگار ما در استان قزوین از بسته بودن مکرر و بی برنامه تنها کتابخانه عمومی در شهر ضیاءآباد گلایه کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شده است.

️به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ کتابخانه‌های دو شیفت شهری موظفند شنبه تا چهارشنبه: شیفت صبح از ۷:۳۰ تا ۱۴؛ شیفت عصر از ساعت ۱۳ تا ۱۹ و پنج شنبه‌ها از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ و کتابخانه‌های تک شیفت شهری و روستایی تمام وقت موظفند روز‌های فرد از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴؛ روز‌های زوج از ساعت ۱۱:۰۰ لغایت ۱۷:۳۰ و پنج شنبه‌ها از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۱۳:۰۰ پذیرای هموطنان باشند. شهروندخبرنگار ما از شهر ضیاءآباد با ارسال پیامی از رعایت نشدن ساعت کاری در تنها کتابخانه شهر خود گلایه کرده است.

متن پیام شهروند خبرنگار ما: سلام وقت بخیر. شهر ضیاءآباد دارای تنها یک کتابخانه عمومی است و مورد تقاضای مردم خود این شهر و البته روستاهای مجاور است. مشکلی که وجود دارد این است که متاسفانه مشخص نیست چه زمانی باز است و چه زمانی بسته. اگر دولتی است که خب باید با مقررات دولتی کار کند. بسیار بسیار مورد پیش آمده که هنگام مراجعه با درب بسته مواجه می شویم. البته گفتنی است که این کتابخانه تنها یک کارمند دارد و متوجه این مورد هستیم که بالاخره کارهای اداری و... مسئول کتابخانه را ناچار به بستن این مکان می کند، اما دو ایراد در این زمینه وجود دارد: ۱) تعدد تعطیلی (باید برنامه چیده شود که مثلا فقط یک روز در هفته از ساعت فلان تا فلان اختصاص به این کارهای خارج از مرکز توسط مسئول مربوطه پیدا کند، نه که بیشتر روزهای هفته با تعطیلی مواجه شویم) ۲) اگر قرار است حتی به دلایل موجه کتابخانه بسته شود شایسته است که حداقل تا شب قبل در یک پیامرسان به اعضا اطلاع داده شود تا مثلا یک کنکوری از یک روستا با هزار زحمت نیاید که به درب بسته بخورد و وقت ارزشمندش تلف شود.

این موضوع چندین سال است که به همین روال شکل گرفته و فقط مختص این ایام نیست.



