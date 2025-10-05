پخش زنده
معاون وزیر راه وشهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور از افتتاح ۵۰ ایستگاه باران سنج خودکار حوضه دریاچه ارومیه با حضور برخط (وبینار) رئیس جمهور خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سحر تاجبخش در ارومیه گفت: بهره برداری از ۵۰ ایستگاه باران سنج خودکار حوضه دریاچه ارومیه و راه اندازی شبکه مانیتورینگ تجمعی دادههای هواشناسی وجوی همزمان با سایر طرحهای وزارت راه و شهرسازی بصورت وبینار با حضور رئیس جمهور انجام میشود.
وی ادامه داد: این طرح شامل ایستگاه بارانسنجی خودکار به انضمام زیرساختها و تجهیزات و ظرفیتهای مخابراتی همراه وبا هدف توسعه شبکههای ایستگاههای هواشناسی کشور به منظور پایش بهینه اقلیم و هوا اجرا میشود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور افزود: از دیگر ظرفیتهایی که با توسعه ایستگاه راه اندازی میشود ارتقای ظرفیت پیش بینی هواست و دادههای بیشتری به مدلهای جوی تزریق میشود و وضعیت پیش بینیها با دقت بیشتری انجام میشود.
سحر تاجبخش درادامه گفت: در سایر استانها هم با حضور رییس جمهور ۹۵ ایستگاه افتتاح میشود که ۵۰ ایستگاه به صورت نمادین به عنوان طرح شاخص دراین استان افتتاح میشود.
وی در تشریح جزئیات این طرحها گفت: چهارطرح تجهیز فرودگاههای کشور به سامانههای اندازه گیری نمایه قایم باد (ویند پروفایلر) داریم که برای اولین بار در کشور و در فرودگاههای مهرآباد و امام در تهران و فرودگاههای اردبیل و تبریز با توجه به ظرفیت ترافیک پروازی و شرایط جوی مرتبط انتخاب و افتتاح میشوند که به افزایش ضریب ایمنی برای پرواز هواپیماها حین نشست و برخاست کمک میکند و در نظر داریم سایر فرودگاههای کشور را هم به این سامانهها تجهیز کنیم.
تاجبخش در خصوص اعتبارات این طرحها نیز گفت: بسته به نوع ایستگاهی که نصب و راه اندازی میشود توسعه شبکه با اعتبارات مختلف انجام میشود، ایستگاههای رادارهای هواشناسی بیشترین اعتبارات ما را جذب میکنند و ایستگاههای باران سنجی و اقلیم و شناسی، گردو خاک و سینوپتیک هر کدام اعتبارات متفاوتی دارند، اما برای آذربایجان غربی ۳۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی و ملی تامین شده است.
معاون وزیر راه وشهرسازی هم چنین اضافه کرد: با افتتاح این ایستگاههای جدیدچهار هزار ایستگاه از انواع مختلف کشور تجهیز شده و لی هنوز ظرفیت ما برای توسعه وجود دارد و باید پر شتاب را این مسیر حرکت کنیم که بسته به نوع ایستگاه اعتبارات برنامه ریزی میشود و برخی تجهیزات ضروری از خارج تهیه میشود هر ایستگاه هواشناسی همراهی با ابنیه ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد.