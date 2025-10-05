به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، استاندار سمنان در جلسه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با انتقاد از جدی گرفته نشدن قانون جوانی جمعیت، نظارت بر اجرای دقیق مصوبات جلسه‌های جوانی جمعیت را، مهم و وظیفه مسئولان مرتبط دانست.

محمدجواد کولیوند تصریح کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، طی پنج سال باید سقط جنین ۳۰ درصد کاهش یابد، برای رسیدن به هدفگذاری باید سالانه دست‌کم بین پنج تا ۶ درصد سقط جنین کاهش می‌یافت، اما اینک عملکرد در این بخش با برنامه‌ریزی فاصله دارد.

اهتمام ویژه بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج و تامین زمین جوانی جمعیت از محل مولد سازی موضوعاتی بود که. استاندار از مسئولان خواستار تسریع در اجرای آن شد.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز در این جلسه تاکید دین مبین اسلام بر موضوع مهم جمعیت و فرزند آوری را یادآور شد و تلاش مسئولان و فرهنگ سازی بین آحاد مردم را در این زمینه تعیین کننده دانست.

نماینده ولی فقیه در استان هجمه فرهنگی دشمنان در خصوص ترویج سبک زندگی غربی در جامعه را خاطر نشان کرد و تبیین آسیب‌های جبران ناپذیر این سبک زندگی با مشارکت نهاد‌های فرهنگی را ضروری دانست.

ارائه آمار دقیق از میزان تاثیر گذاری اجرای طرح جوانی جمعیت ، اجرای مشوق‌های اقتصادی در زمان فرزند آوری، مشوق‌های استخدامی و برگزاری منظم جلسه‌های جوانی جمعیت نکات دیگر مورد تاکید حجت الاسلام و المسلمین مطیعی بود.