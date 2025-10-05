پخش زنده
در آیینی از بیش از ۹۰ نمونه ترافیکی و همیار پلیس در اصفهان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان در این آیین گفت: سلامت رانندگی و همکاری و حمایت از طرحهای پلیس راهنمایی و رانندگی از معیارهای انتخاب نمونههای ترافیکی است.
سرهنگ زارع تاکید کرد: به سمتی پیش رویم که اوضاع ترافیکی شهر در زمینههای آلودگی هوا، اتلاف زمان سفر و توجه به قانونهای راهنمایی و رانندگی بهبود یابد.
وی افزود: این همایش با هدف ارتقای فرهنگ ترافیکی و بسط و گسترش قانون گرایی و پیشگیری از قانون گریزی و قانونمند شدن کاربران ترافیکی به لحاظ ارتقا انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات برگزار شد، همچنین میتوان مهمترین هدف برگزاری این همایش را مشارکت مردمی دانست.